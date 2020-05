Apple zdominowało rynek smartwatchy. Wzrosty mimo koronawirusa

Mimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 rynek smartwatchy może pochwalić się wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku.

Smartwatche sprzedają się coraz lepiej

Obecna sytuacja na świecie przełożyła się na większą popularność komunikatorów, a także usług streamingowych. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, w końcu znacznie więcej czasu spędzamy w domach. Owszem, spora część osób ma teraz więcej czasu dla siebie, ale może to przekładać się na gorsze zarobki lub nawet brak pracy. Niestety, gospodarka nie jest w zbyt dobrej kondycji.

Problemy z finansami, dodatkowe wydatki i inne czynniki sprawiają, że rezygnujemy lub przekładami zamiar kupna droższych rzeczy, które nie są niezbędne do życia. Widać to chociażby po sprzedaży smartfonów, która w pierwszym kwartale 2020 roku spadła o 13%. Cóż, wielu dużych producentów musi pogodzić się z obecnym niższym zainteresowaniem.

Co ciekawe, większe problemy nie dotknęły rynku smartwatchy. Owszem, nie mamy do czynienia z imponującymi wzrostami, które miały miejsce w poprzednim roku, ale sprzedaż i tak rośnie. Według raportu udostępnionego przez Strategy Analytics, w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku sprzedało się łącznie 13,7 mln urządzeń. Oznacza to wzrost o 20,2% rok do roku.

Apple Watch cieszy się największym zainteresowaniem

Tytuł najlepszego producenta smartwatchy ponownie zdobyło Apple. Firma Tima Cooka sprzedaje więcej zegarków niż cała szwajcarska branża czasomierzy razem wzięta, co pozytywnie przekłada się na wyniki w raportach finansowych. W pierwszym kwartale klienci kupili 7,6 mln Apple Watchy, czyli o 22,6% więcej niż w 2019 roku. Warto dodać, że do Apple należy obecnie 55,5% całego globalnego rynku.

Na drugiej pozycji z zauważalnie słabszym wynikiem znalazł się Samsung. Południowokoreańskie smartwatche trafiły do 1,9 mln użytkowników, wzrost wyniósł 11,8%, a udział w rynku to 13,9%. Trzecie miejsce należy natomiast do Garmina – 1,1 mln sprzedanych sztuk, wzrost o 37,5% i 8% udziału w rynku. Pozostali producenci zostali ujęci razem – 3,1 mln sprzedanych smartwatchy, wynik lepszy o 14,8% względem 2019 roku i 22,6% rynku.

Specjaliści ze Strategy Analytics przewidują, że globalne dostawy smartwatchy mogą gwałtownie wyhamować w drugim kwartale. Oczywiście głównym powodem będzie pandemia koronawirusa. Okres ewentualnych problemów ma jednak nie trwać długo – poprawa nastąpi już w drugiej połowie tego roku.

źródło: Strategy Analytics