iOS 14 z zupełnie nowym ekranem z aplikacjami i inne nowości

Zbliżająca się duża aktualizacja iOS raczej nie wprowadzi rewolucji, ale nie oznacza to, że będzie nudna. Właśnie poznaliśmy kolejne informacje o iOS 14.

Nowy ekran z aplikacjami

Serwis 9to5Mac, powołująć na zmiany odkryte kodzie iOS 14, który wyciekł, donosi, że Apple zamierza wprowadzić zmiany w ekranach głównych na iPhonie. Pojawić ma się nowa strona, która pozwoli przejrzeć wszystkie zainstalowane aplikacje w formie pionowo przewijanej listy.

Obecnie aplikacje w iOS wyświetlane są na siatce na głównych ekranach, a także można uzyskać dostęp do konkretnej apki za pomocą wbudowanej wyszukiwarki. Nie mamy więc podglądu wszystkich zainstalowanych aplikacji, bez wejścia do ustawień systemu. No dobrze, chyba, że ktoś trzyma wszystko na jednym ekranie, ale nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie.

Nowy widok, który będzie przedstawiał pełną listę aplikacji na iPhonie, zapewni również opcje filtrowania, co w założeniach ma ułatwić dostęp do wybranego oprogramowania. Użytkownik będzie mógł wyświetlić wyłącznie ikonki aplikacji, które mają nieodczytane powiadomienia czy te ostatnio uruchamiane.

Nie zabraknie sugestii Siri, które mają bazować na wychwyconych preferencjach użytkownika. Przykładowo, w specjalnej sekcji pojawią się apki, z których korzystamy rano lub wieczorem. Dodatkowo, podpowiedzi będą oparte o lokalizację – np. propozycja aplikacji muzycznej po wejściu na siłownie.

Ułatwienia dostępu

Rozszerzona zostanie lista funkcji w sekcji „Dostępność”. iOS ma wykrywać wybrane dźwięki, jak alarmy przeciwpożarowe, syreny, pukanie do drzwi, dzwonki do drzwi czy nawet płacz dzieci. Po rozpoznaniu konkretnego dźwięku, iPhone lub iPad wyświetli stosowny alert. Opcja będzie skierowana dla osób z wadami słuchu.

Kolejną nowością ma być wykrywanie gestów dłoni wykonywanych w powietrzu. Do rozpoznawania ma posłużyć przednia kamerka w połączeniu ze specjalnie przygotowanym oprogramowaniem. Prawdopodobnie pozwoli to na obsługę wybranych funkcji bez konieczności sięgania do dotykowego wyświetlacza.

Usprawnione ustawienia tapety

Aktualnie sekcja „Tapety” w ustawieniach iOS podzielona jest na trzy główne kategorie – Dynamiczne, Fotosy i Live. Każda zawiera tapety przygotowane przez Apple. Dodatkowo, poniżej znajdują się zdjęcia, które zrobiliśmy lub przechowujemy na urządzeniu.

W iOS 14 ma zostać wprowadzona możliwość wgrywania kolekcji tapet stworzonych przez firmy trzecie. Pojawią się one bezpośrednio w ustawieniach i najpewniej będą traktowane na równi z tapetami domyślnie instalowanymi przez Apple. Ponadto, dostępne będą nowe kategorie, które pozwolą posegregować większą kolekcję tapet. Użytkownik będzie mógł wyświetlić treści zawierające np. zwierzęta, kwiaty czy samochody.

Pozostałe nowości

Apple zachęca użytkowników do wykonywania zdjęć iPhonem w ramach konkursów Shot on iPhone. Zostaną one zintegrowanie z aplikacją Zdjęcia w iOS 14. Dzięki temu, użytkownicy będą mogli sprawniej wysłać własne fotki, a także otrzymają przegląd wyników wcześniej przygotowanych wyzwań.

iOS 14 i iPadOS 14 mogą jeszcze przynieść opcję zmiany domyślnych aplikacji, więcej kursorów myszy, nowe opcje odzyskiwania systemu, a także usprawnienia w publikowaniu aktualizacji.

Oczywiście to nie wszystkie zmiany, jakie może szykować Apple. Wszystkie nowości najpewniej poznamy dopiero podczas konferencji WWDC, która planowana jest na czerwiec tego roku.

