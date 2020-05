Szybko poszło. iOS 13.5 już złamany, dostępny jest jailbreak

Nie musieliśmy długo czekać. iPhone’y z najnowszym iOS w wersji 13.5 można już odblokować, wykonując jailbreak.

iOS 13.5 pokonany po kilku dniach

Stabilna wersja iOS 13.5 została udostępniona 20 maja, zaledwie kilka dni temu. Cóż, mury bezpieczeństwa zbudowane przez Apple niezbyt długo opierały się atakom. Zespół unc0ver ogłosił, że ich nowe narzędzie pozwala już odblokować wszystkie urządzenia z Cupertino, które działają pod kontrolą iOS 11 lub nowszej wersji. Tak, iOS 13.5 też nie jest odporny.

Hakerzy do ominięcia zabezpieczeń Apple wykorzystali jedną z dostępnych luk. Nie poznaliśmy jednak żadnych szczegółów, co jak najbardziej jest zrozumiałe. Zespołowi odpowiedzialnemu za jailbreak raczej nie powinno zależeć, aby ich metoda stała się znana i co gorsza, informacje o luce trafiły w ręce firmy z Cupertino. W końcu, jeśli Apple pozna szczegóły, to najpewniej załata lukę w jednej z najbliższych aktualizacji, uniemożliwiając odblokowywanie urządzeń.

Patrząc na historię jailbreaków, łatwo zauważyć powtarzający się schemat. Hakerzy odkrywają podatność iOS, która pozwala im na odblokowanie iPhone’a. Następnie Apple, w jednej z aktualizacji, łata lukę i blokuje możliwość wykonania jailbreaka. Mija trochę czasu, hakerzy znajdują nową podatność, Apple wydaje kolejną łatkę i tak dalej. Wysoce prawdopodobne, że tak samo będzie tym razem. Najpewniej obecnie wykorzystywana metoda nie zadziała w iOS 14.

Oczywiście iOS 14, który zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu a stabilnego wydania doczeka się jesienią tego roku, również może zostać szybko złamany. Jak się wcześniej dowiedzieliśmy, fragmenty kodu testowej wersji krążą w sieci od lutego, co można znacząco ułatwić pracę hakerom.

iOS ma problemy z zabezpieczeniami?

Warto zauważyć, że jailbreak dla iOS 13.5 pojawił się tuż po niekorzystnym dla Apple oświadczeniu firmy Zerodium. Poinformowała ona, że obniża ceny za złamanie iOS. Decyzja była podyktowana tym, że podobno w ostatnim czasie zgłoszeń luk i różnych błędów odkrytych w oprogramowaniu iPhone’ów jest po prostu zbyt dużo.

Chaouki Bekrar, dyrektor generalny Zerodium, stwierdził spadek jakości zabezpieczeń iOS. Dodał jednak, że liczy na poprawę w przypadku iOS 14.

