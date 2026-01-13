Świetny smartfon do robienia zdjęć. Teraz w dobrej promocji

Jeśli rozglądasz się za świetnym smartfonem do robienia zdjęć, to dwa rewelacyjne modele kupisz teraz znacznie taniej. Ponadto jeden z nich objęty jest dodatkową promocją i – co najważniejsze – oferty można połączyć.

Smartfony idealne do robienia zdjęć

Szukasz świetnego smartfona do robienia zdjęć? Dobrze trafiłeś. Vivo X300 Pro jest obecnie oferowany w bardzo dobrej promocji. Taniej kupicie też równie dobry, ale mniejszy model Vivo X300.

Aby zaoszczędzić, wystarczy skorzystać z przedłużonego Programu Odkup w Media Expert. Jego zasada jest bardzo prosta – zwracasz smartfon, którego już nie potrzebujesz i od ceny nowego telefonu zostaje odliczona jego wartość. Dodatkowo zyskujesz rabat w wysokości 500 złotych na smartfon Vivo X300 lub Vivo X300 Pro.

To jednak nie koniec, bo akcja ta łączy się z jeszcze jedną promocją. Kupując model Vivo X300 Pro, możesz otrzymać rabat w wysokości 800 złotych na zestaw fotograficzny Vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender. Zestaw ten wyceniono na 1299 złotych, a dzięki akcji promocyjnej możesz kupić go za 499,99 złotych.

Gdzie kupić? Vivo X300 Pro ok. 5500 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka w Media Expert smartfon Vivo X300 Pro oraz zestaw TeleFoto (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność za co bardzo dziękujemy!). Cena zostanie automatycznie zredukowana do 499,99 złotych.

Warto podkreślić, że smartfony Vivo z serii X300 zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta na urządzenie, a także 5-letnią gwarancją na akumulator.

Gdzie kupić? Vivo X300 ok. 4600 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Co oferuje smartfon Vivo X300 i Vivo X300 Pro?

W porównaniu Vivo X300 i Vivo X300 Pro, opublikowanym na łamach Tabletowo.pl, Kasia podkreśliła jasno – mały może być równie świetny jak duży. W tym przypadku trudno się z tym nie zgodzić. Z zewnątrz urządzenia wyglądają jak bliźniaki, choć z zachowaniem proporcji, a X300 może być rewelacyjnym wyjściem dla tych, którzy preferują mniejsze modele smartfonów.

9 Ocena

W przypadku Vivo X300 mamy do czynienia z urządzeniem o wymiarach 150,6×71,9×7,95 mm. Z kolei wariant z dopiskiem „Pro” mierzy 162×75,5×7,99 mm. Model podstawowy oferuje aparat tylny, złożony z jednostki głównej 200 Mpix z przysłoną f/1.68, teleobiektywu 50 Mpix (f/2.57) oraz 50 Mpix (f/2.0) aparatu ultraszerokokątnego. Vivo X300 Pro natomiast wyposażono w 50 Mpix (f/1.57) aparat główny, 200 Mpix (f/2.67) teleobiektyw i 50 Mpix (f/2.0) aparat ultraszerokokątny.

Bardziej szczegółowe różnice w specyfikacji tych dwóch urządzeń zobaczycie poniżej: