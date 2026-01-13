Exynos 2700 zapowiada się imponująco

Już procesor Exynos 2600, który został zaanonsowany w grudniu 2025 roku, zapowiada się na dobry motor napędowy dla smartfonów Samsunga. Koreańczycy chcą jednak podnieść poprzeczkę – Exynos 2700 ma być jeszcze lepszy.

Procesor Exynos 2700 może zapewnić bardzo wysoką wydajność, dużo wyższą niż Exynos 2600

Nadmierne nagrzewanie się to problem, który trapił niejeden procesor Samsunga. Już Exynos 2600 ma go wyeliminować za sprawą zastosowania Heat Path Block (HPB) oraz High-k EMC. Jego następca, Exynos 2700, rozwijany pod nazwą kodową Ulysses, ma jeszcze lepiej radzić sobie z utrzymywaniem temperatury w ryzach, jednocześnie zapewniając wyższą wydajność.

Koreańczycy chcą osiągnąć ten cel, wykorzystując kilka technologii. Po pierwsze, proces litograficzny SF2P, czyli kolejną generację procesu 2 nm GAA, przy użyciu którego powstaje Exynos 2600. Ma to przełożyć się na wzrost wydajności układu o 12% i jednocześnie spadek zapotrzebowania na energię o 25%.

Procesor Exynos 2700 ma bowiem osiągać taktowanie do 4,20 GHz, podczas gdy w przypadku SoC Exynos 2600 zegar może taktować maksymalnie z częstotliwością 3,90 GHz. Koreańczycy zamierzają wykorzystać w nim rdzenie ARM Cortex-C2 – konkretniej Cortex-C2 Ultra i Cortex-C2 Pro. Prawdopodobnie jednak zachowają konfigurację rdzeni, tj. 1+3+6.

Dzięki zwiększeniu częstotliwości taktowania Exynos 2700 – według szacunków – ma być w stanie osiągnąć 4800 punktów w teście jednego rdzenia i 15000 w teście multi-core w Geekbench 6. Oznaczałoby to wzrost aż o – odpowiednio – około 40 i 30% względem poprzednika. Ponadto jest mowa o wzroście IPC o ~35%.

Exynos 2700 ma dobrze radzić sobie z temperaturami, mimo że będzie wydajniejszy niż Exynos 2600

Zwiększenie wydajności naturalnie przełoży się na generowanie większych ilości ciepła, jednak procesor Exynos 2700 ma sobie poradzić z nimi dzięki zastosowaniu technologii pakowania FOWLP-SbS (Side-by-Side), gdzie Heat Path Block pokrywa nie tylko sam procesor, ale też DRAM.

Naturalnie można spodziewać się, że Samsung wykorzysta pamięci LPDDR6 (o przepustowości do 14,4 Gb/s), a także UFS 5.0 – takie połączenie z pewnością przełoży się na niespotykaną wcześniej wydajność. Ponadto pewne jest, że Koreańczycy zastosują kolejną generację układu Xclipse, zbudowanego na bazie architektury AMD. Dopiero w SoC Exynos 2800 roku mają (podobno) postawić na autorski układ graficzny.

Procesor Exynos 2700 zostanie oficjalnie zaanonsowany najpewniej dopiero pod koniec 2026 roku i trafi do smartfonów najwcześniej w 2027 roku.