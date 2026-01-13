Apple pokonało Samsunga. To zasługa nie tylko iPhone’a 17

Apple i Samsung zaciekle rywalizują między sobą, ale tym razem to firma z siedzibą w Cupertino okazała się lepsza. To jednak zasługa nie tylko smartfonów z serii iPhone 17.

Apple dostarczyło na rynek najwięcej smartfonów w 2025 roku

Firma badawcza Counterpoint Research opublikowała raport, opierający się na wstępnych szacunkach, dotyczący sytuacji na rynku smartfonów w 2025 roku. Według nich wszyscy producenci dostarczyli o 2% więcej urządzeń niż w 2024 roku, kiedy to wzrost rok do roku wyniósł 4%.

Apple w 2025 roku dostarczyło najwięcej smartfonów, zapewniając sobie aż 20% udział w całych dostawach. Ponadto zwiększyło dostawy rok do roku aż o 10% – to największy wzrost ze wszystkich producentów, uwzględnionych w TOP 5. Senior Analyst Varun Mishra z Counterpoint Research uważa, że to zasługa nie tylko serii iPhone 17, ponieważ również iPhone 16 radził sobie „wyjątkowo dobrze” w Japonii, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej.

W 2025 roku Samsung znalazł się – pod względem wielkości dostaw – dopiero na drugim miejscu za Apple, podczas gdy w 2024 i 2024 roku obie firmy miały podobne udziały w ogólnych dostawach. Ponadto Koreańczycy zwiększyli wolumen o zaledwie 5%. TOP 3 zamyka Xiaomi z 13% udziałem i zerowym wzrostem dostaw.

Na kolejnych dwóch miejscach ulokowały się natomiast Vivo i Oppo – jedna i druga marka dostarczyła po 8% smartfonów, jakie w 2025 roku trafiły na rynek, ale pierwsza zwiększyła dostawy rok do roku (o 3%), podczas gdy druga zmniejszyła aż o 4%.

Wykres przestawiający procentowy udział poszczególnych producentów w dostawach smartfonów w 2023, 2024 i 2025 roku (źródło: Counterpoint Research)

Nie mniej ciekawie wygląda sytuacja w przypadku producentów, których nie ma w TOP 5

Wszystkie inne marki znajdują się we wspólnym „worku” o nazwie Others (pol. Inni), które w finalnym rozliczeniu dostarczyły o 1% mniej smartfonów niż w 2025 roku. Niektóre jednak poradziły sobie szczególnie dobrze.

Mowa tu konkretniej o Nothing, która w 2025 roku zwiększyła dostawy względem 2024 roku o 31%, a także Google, w przypadku której odnotowano wzrost rok do roku o 25%.

Prognoza na 2026 rok dla rynku smartfonów nie jest jednak optymistyczna – spodziewany jest wzrost cen i zmniejszenie dostaw.