Po taki smartfon w Polsce ustawiłyby się kolejki jak po iPhone’a

Jaki jest dobry smartfon? Dobrze wyposażony i tani. Taki właśnie jest nowy Iqoo Z9x 5G (to marka-córka firmy Vivo), który zadebiutował w Indiach. W Polsce możemy o nim co najwyżej pomarzyć, a na pewno cieszyłby się zainteresowaniem wśród Polaków.

Smartfon Iqoo Z9x 5G wygląda dobrze i ma dobre wnętrze

To dziwne, ale dopiero po czasie zorientowałem się, że to kolejny ajfonopodobny smartfon. I to bardzo podobny. Najwyraźniej jednak zielona wersja kolorystyczna skuteczne odwróciła moją uwagę od tego faktu, bo tak się składa, że mam ogromną słabość do zielonego koloru. Mimo wszystko uważam, że model ten ma atrakcyjny design, a podobieństwo do iPhone’a z pewnością dodatkowo przysporzy mu popularności (bo to niestety tak działa).

źródło: producent

Nie tylko wygląd zewnętrzny będzie atrakcyjny dla klientów – wnętrze również, patrząc przez pryzmat ceny (bo to zupełnie inna półka niż iPhone – design jest mylący). Na przodzie urządzenia znalazł się 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.05, który umieszczono w okrągłym otworze w 6,72 calowym wyświetlaczu LCD. Ekran ma też rozdzielczość Full HD+ 2408×1080 pikseli, jasność do 1000 nitów (High Brightness Mode) i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (dostosowywaną adaptacyjnie 7-stopniowo).

Motorem napędowym tego modelu jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, który znajdziemy między innymi w nowiutkiej Sony Xperii 10 VI. W zależności od konfiguracji, współpracuje z nim 4, 6 lub nawet 8 GB RAM. Pamięć operacyjną można rozszerzyć o maksymalnie 8 GB kosztem pamięci wbudowanej, której jest 128 GB w każdym wariancie. Ją też da się powiększyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB (slot na nią jest współdzielony z miejscem na jedną z dwóch kart SIM).

Na tył smartfona trafiły dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) i dodatkowy 2 Mpix (f/2.4). Na bocznej krawędzi znajduje się zaś czytnik linii papilarnych, a na dolnej port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz jeden z dwóch głośników. W aspekcie audio urządzenie oferuje funkcję ustawienia głośności na 300% oraz certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.

Całość ma wymiary 165,7x76x7,99 mm, waży 199 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Funtouch OS 14. Energię do działania dostarczać zaś będzie akumulator o pojemności 6000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 44 W. Nie można też pominąć informacji, że urządzenie cechuje się odpornością na wodę i kurz IP64.

źródło: producent

Cena też się spodoba klientom

Iqoo Z9x 5G będzie dostępny w Indiach w trzech wersjach:

4/128 GB za 12999 rupii (równowartość około 610 złotych),

6/128 GB za 14499 rupii (około 680 złotych),

8/128 GB za 15999 rupii (około 750 złotych).

Niedawno Vivo zdobyło pozycję lidera na indyjskim rynku smartfonów. Najnowszy model z pewnością pomoże chińskiej firmie ją wzmocnić.