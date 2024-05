Do najnowszych smartfonów Sony dorzuca słuchawki. Żebyś nie słyszał głosu rozsądku

Sony uruchomiło przedsprzedaż nowego urządzenia z rodziny Xperia i przymierza się do ruszenia z drugą. Jeden model to flagowiec, a drugi średniopółkowiec, ale do każdego z nich dołączany będzie muzyczny prezent, jeśli ktoś zdecyduje się na zamówienie w najbliższym czasie.

Sony Xperia 1 VI w przedsprzedaży

Nowy topowy sprzęt mobilny Sony został oficjalnie zaprezentowany 15 maja, a producent już teraz uruchomił jego przedsprzedaż. Model Xperia 1 VI oferuje minimalistyczny design, ekran 6,5″ OLED powered by Bravia o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chłodzony komorą parową, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Przedsprzedaż Sony Xperia 1 VI (źródło: Sony)

Na główną sekcję fotograficzną składają się aparaty 48 Mpix (matryca Exmor T) + 12 Mpix + 12 Mpix. Z przodu znajduje się kamera 12 Mpix. Sony nie zapomniało o zmieszczeniu do obudowy portu słuchawkowego i modułu Bluetooth LE Audio, a i tak do środka udało się wpakować akumulator 5000 mAh.

No więc flagowiec ten dostępny jest teraz w ofercie przedsprzedażowej. Kupując Xperię 1 VI, dostaniemy w prezencie słuchawki Sony WH-1000XM5. Aktualnie w sklepach można je znaleźć za 1399 złotych. Co prawda cena samego smartfona jest sroga, bo wynosi 6499 złotych, ale może niektórym uda się zagłuszyć głos sumienia świadomością, że po odjęciu wartości nauszników, ostateczna inwestycja wyniesie 5100 złotych.

Xperia 1 VI dostępna jest w sklepach Sony Centre, RTV Euro AGD (tu za słuchawki trzeba zapłacić 1 zł) i x-kom. Z oferty można skorzystać do 02.06.2024 r. Gdy promocja się zakończy, zaczną być rozsyłane zamówienia.

Słuchawki dla tańszej Xperii 10 VI

Średniopółkowa Xperia 10 VI wyposażona jest w ekran OLED 6,1 cala o rozdzielczości Full HD+, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus, procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, port słuchawkowy i akumulator 5000 mAh.

Do tego urządzenia także dorzucane będą słuchawki w przedsprzedaży, ale (co raczej oczywiste) znacznie niższej klasy. Razem ze smartfonem dostaniemy model nauszników Sony WH-CH520. W sklepach pojawiają się one obok ceny 159 złotych.

Przedsprzedaż Sony Xperia 10 VI (źródło: Sony)

Xperia 10 VI ma kosztować 1900 złotych, ale w tym momencie nie widzę jej jeszcze w sklepach, bo zamówienia premierowe ruszą dopiero 23 maja. Na listę mailingową, dzięki której zostaniemy poinformowani o dostępności można zapisać się przez stronę Sony.

