Nikt nie spodziewał się smoczej inkwizycji! Znakomity Dragon Age za darmo

Epic Games co czwartek rozdaje gry na swojej platformie. Tym razem padło na Dragon Age: Inkwizycja, czyli kultową już produkcję z tej serii. Gracze mogą ją odebrać w edycji Gra Roku, dzięki czemu dostaną dodatkową zawartość. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć ten tytuł?

Dragon Age: Inkwizycja za darmo

Epic Games co czwartek rozdaje kolejne gry na swojej platformie. Oczywiście ma to zachęcić graczy do korzystania z niej. Często są to tytuły z segmentu indie lub zapomniane klasyki, ale nie raz i nie dwa można było odebrać prawdziwy klasyk czy tytuł AA albo nawet AAA, jak np. Saint Row, Fallouty lub The Evil Within. Zdecydowanie fani grania nie mogą narzekać na ofertę tej platformy!

Tym razem amerykańskie przedsiębiorstwo wybrało Dragon Age: Inkwizycja. Do 23 maja, do godziny 16:59 można odebrać tę grę za darmo. Ten Dragon Age zebrał ponad 130 nagród, a gracze mogą wcielić się w rolę inkwizytora i przeżyć tę niesamowitą historię pełną trudnych decyzji, inwazji demonów oraz wojny pomiędzy frakcjami.

Dragon Age: Inkwizycja w wersji GOTY

Na Epic Games do odebrania jest edycja GOTY Dragon Age: Inkwizycja, a to oznacza, że oprócz podstawowej historii, gracze mogą zagrać także w dodatki: Szczęki Hakkona, Zstąpienie oraz Intruz. To jednak niejedyne rzeczy, jakie skrywa Edycja Gry Roku, ponieważ gracze mogą skorzystać jeszcze z:

arsenału, pancerza i opancerzonego rumaka Płomieni Inkwizycji,

skrzyni edycji deluxe do trybu wieloosobowego,

Tronu Podniebnej Twierdzy, czerwonego jelenia i jednorożca z mokradeł,

awarskich łupów: 5 nowych rumaków, 2 zbroi i nowych opcji personalizacji Podniebnej Twierdzy,

łupów Quanari.

Trzeba przyznać, że udostępnienie Dragon Age: Inkwizycja w wersji Gry Roku to świetna wiadomość dla fanów klasycznych gier. Ten tytuł ma niespełna 10 lat, ale na pewno jest interesującą produkcją, którą warto ograć, jeżeli wcześniej nie mieliście okazji! Być może grafika już nie zachwyca, ale cała reszta wciągnie fanów tego typu rozgrywki na dziesiątki, jak nie setki godzin.