Uber wprowadza abonament dla studentów i wiele innych nowości

Podczas wydarzenia GO-GET 2024 zaanonsowano kilka nowości, w tym nowy abonament dla studentów oraz usługę, która ułatwi dotarcie między innymi na imprezy masowe.

Nowe usługi Ubera, które pozwolą zaoszczędzić

Pierwszą z ogłoszonych podczas wydarzenia GO-GET 2024 nowości jest Uber Shuttle. Ta nowa usługa pozwoli zarezerwować miejsce w lokalnym transporcie wahadłowym (ang. shuttle service), co ułatwi dotarcie do miejsca docelowego w niższej cenie niż przejazd taksówką. Uber nawiązał współpracę z wybranymi amfiteatrami Live Nation i został oficjalnym partnerem w zakresie wspólnych przejazdów. Ponadto będzie współpracował ze stadionem Hard Rock w Miami, siedzibą drużyny Miami Dolphins i Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, a także najważniejszymi wydarzeniami sportowymi i koncertami. W przyszłości usługa obejmie również transfer lotniskowy w miastach na całym świecie.

Zaoszczędzić klientom pomoże nie tylko Shuttle, ale też możliwość zaplanowania wspólnego przejazdu z wyprzedzeniem – od 10 minut do nawet 30 dni wprzód. Co najważniejsze: z gwarancją ceny. Firma twierdzi, że ta nowa opcja pozwoli oszczędzić średnio 25% w porównaniu z „budżetową” usługą UberX.

Kolejną nowością jest abonament Uber One for Students, czyli specjalna, tańsza wersja subskrypcji o nazwie Uber One, która od niedawna jest dostępna również w Polsce. Będzie kosztował 4,99 dolarów (równowartość około 20 złotych) miesięcznie lub 48 dolarów (około 190 złotych) na rok. Oprócz bezpłatnych dostaw i 10% zniżek na zamówienia, studenci otrzymają również specjalne oferty i darmowe produkty w popularnych sieciach, takich jak Domino’s, Starbucks i Taco Bell.

Nie tylko oszczędności

Klienci szczególnie lubią rabaty i inne metody, dzięki którym mogą zaoszczędzić, ale wydarzenie GO-GET 2024 nie kręciło się wyłącznie wokół nowości, opisanych powyżej. Zaanonsowano bowiem również Uber Eats Lists. To funkcja, pozwalająca tworzyć listy potraw, które można następnie udostępnić bliskim i znajomym. Ogłoszono też współpracę z Costco, dzięki czemu klienci będą mogli zamówić również z tej sieci.

Oprócz tego firma przestawiła także nową usługę o nazwie Uber Caregiver. Osoby objęte opieką będą mogły dodać opiekunów bezpośrednio w aplikacji, dzięki czemu opiekunowie będą mogli zarezerwować swoim podopiecznym na przykład przejazd na wizytę u lekarza lub zamówić potrzebne zakupy. Ponadto w aplikacji wbudowano czat trójstronny, umożliwiający komunikację pomiędzy podopiecznymi, opiekunami oraz kierowcami i kurierami.

Na koniec trzeba jednak zauważyć, że wszystkie ww. nowości zostaną wprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Dziś nie wiemy, które będą dostępne w Polsce.