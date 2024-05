Projektor Samsunga za złotówkę. Normalnie kosztuje 3299 złotych

Producenci nieczęsto przygotowują takie promocje. Ta oferta jest też wyjątkowa z jeszcze jednego powodu – skorzystają z niej tylko wybrani klienci. Samsung sprzeda Wam bowiem projektor za złotówkę, ale równocześnie wyciągnie od Was dużo więcej pieniędzy.

Jak otrzymać projektor Samsung The Freestyle 2 gen. za złotówkę?

Projektor Samsung The Freestyle 2 gen. zadebiutował w Polsce we wrześniu 2023 roku i kosztował na start 4299 złotych. Dziś w większości sklepów trzeba za niego zapłacić 3299 złotych, chociaż w Orange aktualnie kupicie go za 2899 złotych z etui w zestawie. To oczywiste, że producent nie sprzeda tego urządzenia za złotówkę bez żadnego warunku.

Gdzie tkwi zatem haczyk? Otóż projektor The Freestyle Gen. 2 dostaniecie za 1 złoty, jeśli zamówicie w przedsprzedaży nowy telewizor 98″ Crystal UHD DU9072 4K Smart TV (2024), którego cenę ustalono na… 15999 złotych. Aby skorzystać z promocji, należy w sklepie Samsunga dodać do koszyka telewizor i projektor – rabat naliczy się automatycznie.

Niniejsza oferta jest ograniczona czasowo – jest dostępna od 16 do 29 maja 2024 roku. Telewizor wraz z projektorem zostaną wysłane w okresie od 29 maja do 30 czerwca 2024 roku.

Regulamin promocji (PDF)

Telewizor Samsung 98” Crystal UHD DU9072 4K Smart TV (2024) – specyfikacja

Urządzenie wyposażono w 98-calowy wyświetlacz LED o rozdzielczości 4K z funkcją Upłynniacz Ruchu 120 Hz i procesor Crystal 4K, który skaluje obraz wyjściowy do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Do tego oferuje on Wzmacniacz Kontrastu i technologię HDR. Producent zastosował w tym telewizorze także rozwiązania, stworzone z myślą o graczach – Panel Gracza 3.0 z funkcjami dla graczy i Automatyczny Tryb Gry, zapewniający niskie opóźnienie. Za dźwięk odpowiadają zaś głośniki o mocy 20 W. Całość pracuje na systemie Tizen Smart TV.

źródło: Samsung

Projektor The Freestyle 2 Gen. umożliwia natomiast wyświetlanie obrazu na dowolnej powierzchni i automatycznie dostosowuje do niej obraz oraz ma głośnik o mocy 5 W, który zapewnia dźwięk przestrzenny 360°. Za pomocą tego urządzenia można również oglądać wideo z popularnych serwisów VOD i grać w gry.

