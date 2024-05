Smartfon Umidigi G6 5G to kolejna kopia iPhone’a, ale lepsza

Najczęściej chińscy producenci idą po linii najmniejszego oporu, po prostu kopiując wygląd iPhone’ów. Zdarzają się jednak wyjątki. Nowy smartfon Umidigi G6 5G do nich właśnie należy. Oferuje bowiem coś więcej niż większość imitatorów.

Smartfon Umidigi G6 5G to jedna z lepszych kopii iPhone’a

Na rynku regularnie pojawiają się smartfony, które wyglądają jak iPhone’y i nic poza tym. Czasami jednak producenci tworzą konstrukcje, oferujące podobną funkcjonalność. Przykładem może być Realme 12 5G z Mini Capsule 2.0 i Dynamic Button. W przypadku Umidigi G6 5G mamy do czynienia z czymś innym.

Od razu po spojrzeniu na przód tego modelu widać coś podobnego do Dynamicznej Wyspy. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak, że w przeciwieństwie do większości kopiujących producent nie zdecydował się na programowe rozwiązanie. Podłużna pastylka otacza bowiem aż dwa aparaty.

Pierwszy z nich ma matrycę 8 Mpix (f/2.2), natomiast drugi 2 Mpix (f/2.2). Ten ostatni nie służy jednak – jak niektórzy mogliby pomyśleć – do pomiaru głębi, tylko współpracuje z emiterem podczerwieni, umieszczonym w ramce nad ekranem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, konstrukcyjnie zbliżonemu (choć wciąż dalekiemu) do aparatu TrueDepth, smartfon ma natychmiast rozpoznawać twarz użytkownika i odblokowywać dostęp do urządzenia po zeskanowaniu twarzy nawet w ciemnościach.

źródło: producent

To zdecydowanie coś, co wyróżnia ten model na tle innych imitatorów iPhone’a. Co więcej, producent zastosował podobne rozwiązanie na tyle – obok głównego aparatu z sensorem 50 Mpix i przysłoną f/1.8 znajduje się 5 Mpix z f/2.2, który z połączeniu z emiterem podczerwieni ma pozwolić robić zdjęcia w ciemności.

Pozostała specyfikacja robi natomiast już zdecydowanie mniejsze wrażenie, ponieważ obejmuje:

6,57-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1616×720 pikseli,

procesor MediaTek Dimensity 6100+ 2,2 GHz (6 nm),

6 GB RAM (z możliwością rozszerzenia o kolejne 6 GB),

128 GB wbudowanej pamięci,

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi,

moduł NFC,

radio FM (nie ma konieczności podłączania słuchawek),

Bluetooth 5.3,

hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD),

Express Key (dodatkowy klawisz, za pomocą którego można uruchomić wybraną funkcję, podobnie jak przyciskiem czynności w iPhonie),

3,5 mm złącze słuchawkowe,

akumulator o pojemności 5000 mAh (maksymalna obsługiwana moc ładowania to 10 W),

system Android 13.

źródło: producent

Urządzenia ma wymiary 163,9×75,3×8,3 mm i waży 183 gramy.

Ile kosztuje Umidigi G6 5G?

Producent nie podał jeszcze ceny tego modelu ani informacji na temat jego dostępności.