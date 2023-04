Samsung Galaxy A24 oficjalnie. Wygląda jak flagowiec, choć do flagowca sporo mu brakuje

Nie jest łatwo się wyróżnić, gdy na rynku debiutuje tak wiele smartfonów. Samsung postanowił, że wszystkie jego nowe Galaxy będą wyglądały (prawie) tak samo – najnowszy Galaxy A24 wygląda jak Galaxy S23, choć łączy go z nim przede wszystkim design i logo producenta na obudowie. Mimo to jego specyfikacja jest naprawdę niezła.

Co oferuje nowy Samsung Galaxy A24?

Osoby, które orientują się w ofercie producenta z Korei Południowej, od razu domyślają się, że to model z niższej półki. Bo choć od tyłu wygląda jak Galaxy S23 (i wszystkie pozostałe, najnowsze Galaxy – zob. Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G i Galaxy M54 5G), to przód od razu zdradza, że do flagowców i średniaków marki mu daleko.

Galaxy A24 (źródło: Samsung)

Na froncie nowego Galaxy A24 znajduje się bowiem wyświetlacz, który otaczają zauważalnie szersze ramki niż w droższych smartfonach Samsunga. Szczególnie w oczy rzuca się wycięcie w górnej części ekranu (ma je jednak też Galaxy A34 5G) i gruby tzw. podbródek – to wspólna cecha wszystkich budżetowców. Wyświetlacz w tym modelu – Super AMOLED – ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli.

Motorem napędowym Galaxy A24 jest ośmiordzeniowy procesor, w którym część rdzeni pracuje z zegarem do 2,2 GHz, a pozostała z częstotliwością do 2,0 GHz. Samsung nie podaje jednak, jaki układ zamontował w tym smartfonie. Nie ma natomiast oporów przed informowaniem, że model ten ma 6/8 GB RAM (w zależności od wersji) i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (do dyspozycji użytkownika pozostaje 101,3 GB), którą można dodatkowo rozszerzyć z pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Galaxy A24 oferuje też aparat o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/2.2 na przodzie i trzy aparaty na tyle, w tym główny 50 Mpix z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego znajduje się sensor 5 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix (f/2.2) przeznaczony do zdjęć makro.

Galaxy A24 (źródło: Samsung)

Ponadto Samsung Galaxy A24 oferuje m.in. Bluetooth 5.3, moduł NFC, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + osobny slot na kartę microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje przez port USB-C. Urządzenie ma wymiary 162,1×77,6×8,3 mm i waży 195 gramów.

Cena, dostępność

Galaxy A24 pojawił się na wietnamskiej stronie Samsunga, jednak producent nie podał jeszcze jego ceny. Spodziewamy się, że smartfon w niedalekiej przyszłości zadebiutuje również w Europie.