Porównanie kompaktowych flagowców! Samsung Galaxy S23 vs Xiaomi 13

Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Oto bowiem pierwszy raz w historii cena flagowca Xiaomi zrównała się z ceną flagowca Samsunga. A żeby tego było mało, najtańsza wersja tego drugiego jest tańsza od tego pierwszego. Czas zatem sprawdzić jak wypadają Samsung Galaxy S23 i Xiaomi 13 w bezpośrednim porównaniu.

W recenzji Xiaomi 13 obiecałam Wam porównanie z Samsungiem Galaxy S23, a ja przecież słowa dotrzymuję. Ubolewam jednak, że niestety w moje ręce trafił wariant samsungowego flagowca z pamięcią 128 GB, co oznacza, że mamy tu do czynienia z UFS 3.1 zamiast UFS 4.0, jak ma to miejsce w modelach o wyższej pojemności (i we wszystkich wariantach Xiaomi 13). Niestety, logistyka zawiodła, tydzień czekałam na paczkę z inną wersją, a niestety dłużej czekać już nie mogłam.

Żałuję, że nie jestem w stanie porównać obu modeli z UFS 4.0, aczkolwiek z drugiej strony mamy ciekawą sytuację, o której wspomniałam we wstępie niniejszego tekstu. Mamy bowiem do czynienia z Samsungiem Galaxy S23 8/128 za 4599 złotych i Xiaomi 13 8/256 za 4799 złotych (oczywiście ceny są aktualne na czas publikacji tekstu). W przypadku wersji 256 GB, cena Samsunga rośnie o dwieście złotych i zrównuje się z Xiaomi.

Zanim przejdę dalej, dodam, że w międzyczasie miałam okazję przez moment pobieżnie porównać szybkość działania Galaxy S23 z UFS 3.1 i UFS 4.0 i, co może być dla Was dość zaskakujące, różnica na korzyść tego drugiego wcale nie jest oszałamiająca – aplikacje, zwłaszcza w kolejnych pętlach, otwierają się wręcz błyskawicznie, ale w codziennym użytkowaniu nie będzie to wcale odczuwalne.

Porównanie specyfikacji Samsunga Galaxy S23 i Xiaomi 13

Standardowo zaczynamy od podzespołów technicznych porównywanych modeli. Z poniższej tabeli możecie wyczytać, że pod tym względem oba urządzenia są dość mocno do siebie podobne. Nie uprzedzajmy jednak faktów.

Samsung Galaxy S23 vs Xiaomi 13 – porównanie parametrów technicznych

model Samsung Galaxy S23 Xiaomi 13 ekran płaski wyświetlacz 6,1″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 pikseli, Infinity-O, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 1750 nitów jasności w peaku płaski wyświetlacz AMOLED 6,36”, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5, 1900 nitów jasności w peaku procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU Adreno 730 Adreno 730 RAM 8 GB RAM LPDDR5X 8 GB RAM LPDDR5X pamięć 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 system Android 13 z One UI 5.1 Android 13 z MIUI 14.0.6.0 aparat główny 50 Mpix, f/1.8, 23 mm, OIS, dual pixel

ultraszerokokątny 12 Mpix 120°, f/2.2, 13 mm

teleobiektyw 10 Mpix, 36°, f/2.4, 69 mm, 3x zoom optyczny główny 50 Mpix f/1.8, 1µm, 4-w-1 Super Pixel 2µm, 1/1.6”, OIS IMX800 23 mm

ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 120° 15 mm

teleobiektyw 10 Mpix f/2.0 75 mm kamerka 12 Mpix, 80°, f/2,2 32 Mpix f/2.0 głośniki stereo stereo bateria 3900 mAh 4500 mAh ładowanie przewodowe 25 W,

bezprzewodowe 10 W,

ładowanie zwrotne 4.5 W przewodowe 67 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 10 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM tak tak czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 152,8 x 71,5 x 7,98 mm waga 168 g 189 g cena 8/128: 4599 złotych

8/256: 4799 złotych 8/256 – 4799 złotych

Co jest podobne?

procesor – Snapdragon 8+ Gen 2,

ekrany AMOLED, odświeżanie 120 Hz, płaskie,

zastosowane moduły łączności, łącznie z eSIM,

obecność głośników stereo i ich jakość (nieco niżej kilka słów na ten temat),

czytnik linii papilarnych w ekranie (ultradźwiękowy w Samsungu, optyczny w Xiaomi; działają tak samo szybko),

co ciekawe – czas pracy, mimo sporej różnicy w pojemności baterii,

system Android 13 (ale różne nakładki),

flagowa jakość wykonania,

symetryczne ramki (choć w Xiaomi nieco smuklejsze),

IP68,

braki – 3.5 mm jacka i microSD.

Co przemawia za Samsungiem Galaxy S23?

mniejsze wymiary i niższa waga (146,3 x 70,9 x 7,6 mm i 168 g vs 152,8 x 71,5 x 7,98 mm i 189 g),

matowe plecki, które się nie ślizgają,

HDR podczas nagrywania wideo – zwłaszcza przednim aparatem,

jakość selfiaków,

wsparcie dla trybu DeX,

lepiej umiejscowiony czytnik linii papilarnych (w Xiaomi jest zbyt nisko) – przy czym przy dłuższym użytkowaniu nie ma to znaczenia, pamięć mięśniowa robi swoje.

Co przemawia za Xiaomi 13?

szybsze ładowanie,

ładowarka w zestawie sprzedażowym,

dioda podczerwieni (do wykorzystania jako pilot np. do TV),

subiektywnie: ładniejszy moduł aparatów (ale na śliskiej, jak …, obudowie).

Jakość głośników zaskakująco porównywalna

Obiecałam wyżej kilka słów na temat jakości audio i oto jest.

Porównując oba modele muszę powiedzieć jasno, że one są do siebie strasznie, ale to strasznie zbliżone. Różnice, które są pomiędzy nimi, są tak subtelne, że prawie niesłyszalne. W Xiaomi tony wysokie są nieznacznie głośniejsze i nieco bardziej irytujące, natomiast Samsung oferuje szczyptę więcej basu, ale dosłownie szczyptę.

Muszę jednak przyznać, że oba telefony grają bardzo dobrze jak na urządzenia mobilne.

Zdjęcia

Z technikaliów warto wiedzieć, że optyczny zoom w Galaxy S23 jest 3-krotny, natomiast w Xiaomi 13 – 3,2-krotny. Maksymalnie możemy skorzystać w obu przypadkach z 30-krotnego, przy czym jakość jest marna.

Patrząc na załączone przeze mnie zdjęcia w oczy rzuca się przede wszystkim to, że oba modele inaczej odwzorowują kolory (Xiaomi 13 robiłam zdjęcia w trybie Leica Vibrant, jest jeszcze Authentic, przy czym kolory są wtedy mocniej wyprane). Najważniejsze jest jednak to, że trudno jednoznacznie stwierdzić, który pod tym względem radzi sobie lepiej – na zdjęciu z leżącą kotką bliżej był Xiaomi, bo rzeczywiście jej sierść jest ciemniejsza, ale już na przykład tulipany, lampkę czy herbatę z pomarańczą lepiej objął w obiektywie Samsung.

Momentami HDR lepiej działa na Samsungu, a w innych przypadkach w Xiaomi – wystarczy przywołać zdjęcie koszyka, w którym ostatnio często fotografuję smartfony (gdzie Xiaomi poradził sobie z chmurami za oknem sporo lepiej) czy zdjęcie widoku z balkonu (gdzie Samsung zdecydowanie wygrywa, HDR w Xiaomi przedobrzył, w efekcie czego zdjęcie w odbiorze jest po prostu złe).

Ogólnie rzecz ujmując oba smartfony robią bardzo dobre zdjęcia. To, które będą Wam się podobać bardziej, w głównej mierze zależy od upodobania do konkretnej kolorystyki – cieplej wyglądają zdjęcia z Samsunga, zimniej z Xiaomi (mimo trybu Vibrant).

Podsumowanie

Jeśli oczekujecie ode mnie jednoznacznego wskazania smartfona, który jest lepszy, to… niestety, nie tym razem. Oba modele są świetne i pod wieloma względami bardzo do siebie podobne. Osobiście nieco bliżej mi do Samsunga, ale… Samsung Galaxy S23 i Xiaomi 13 grają w jednej lidze i to może być problem tego drugiego – w końcu Xiaomi zawsze kojarzyło się z niższą ceną.

Każdy z porównywanych dziś smartfonów świetnie działa, oferuje dobry czas pracy na baterii (mimo różnicy w pojemności akumulatorów), ma bardzo dobry aparat (bez makro) i flagową jakość wykonania z zaznaczeniem, że obie konstrukcje są wodoszczelne (IP68).

Mimo wszystko jednak właściwie tylko od naszych indywidualnych preferencji zależy, po którego z nich sięgniemy. Jednym przypadnie do gustu bardziej matowa obudowa, mniejsze rozmiary i ładniejsze (moim zdaniem) oprogramowanie One UI, innym – błyszcząca konstrukcja z płaskimi krawędziami i szybszym ładowaniem.

No i właśnie – jestem niesamowicie ciekawa, jak to jest w Waszym przypadku. Poniżej zostawiam standardową dla naszych porównań ankietę. Oddajcie głos, proszę! :)

