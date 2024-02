OPPO Reno 11F 5G oficjalnie. Można się zauroczyć

OPPO zdecydowanie potrafi tworzyć smartfony, które przyciągają wzrok. Nowy Reno 11F 5G nie jest wyjątkiem – on również może zauroczyć klientów. A to pierwszy krok do sukcesu. Drugim jest atrakcyjna specyfikacja techniczna. W tym aspekcie nowość też nie zawodzi.

Specyfikacja smartfona OPPO Reno 11F 5G

Producent zadbał o to, żeby Reno 11F 5G był atrakcyjny z każdej strony, bo w końcu użytkownicy nie patrzą tylko na tył urządzeń, a to właśnie na ich pleckach jest najwięcej miejsca do popisu – dosłownie. Faktem jednak jest, że częściej patrzymy na przód. Patrzenie na front tej nowości będzie przyjemnością. Nie tylko za sprawą wąskich ramek dookoła ekranu, ale też parametrów wyświetlacza.

fot. producenta

Reno 11F 5G został bowiem wyposażony w ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz wsparciem dla 1,07 mld kolorów i technologii HDR+. Wyświetlacz cechuje się też przekątną 6,7 cala, rozdzielczością Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) i lokalną jasnością szczytową 1100 nitów. Warto również dodać, że według deklaracji producenta screen-to-body ratio wynosi aż 93,4%. Przód pokrywa dwukrotnie wzmocnione szkło Panda Glass.

Właściciele Reno 11F 5G nie powinni mieć też zastrzeżeń do wydajności tego modelu, ponieważ wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4X 4266 MHz i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Urządzenie zasilać zaś będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 67 W (do 100% w 48 minut; zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

fot. producenta

Reno 11F 5G oferuje również kompletny zestaw aparatów, gdyż na jego tyle umieszczono 64 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.7, aparat ultraszerokokątny z matrycą 8 Mpix z f/2.2 o kącie widzenia 112° i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na przodzie jest zaś 32 Mpix aparat z f/2.2. To komplet, który usatysfakcjonuje większość użytkowników.

Ponadto specyfikacja Reno 11F 5G obejmuje m.in. obsługę USB OTG, czytnik linii papilarnych, dual SIM, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC i system operacyjny Android 14 z nakładką ColorOS 14.0. Smartfon ma wymiary 161,1×74,7×7,54 mm i certyfikat IP65 oraz waży 177 gramów. Producent deklaruje, że będzie on działał płynnie („jak nowy”) przez 48 miesięcy i po takim czasie pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 80%.

Cena smartfona OPPO Reno 11F 5G

Nowy smartfon chińskiego producenta zadebiutował w Tajlandii, gdzie będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych (zielonej, niebieskiej i różowej) za 10990 batów, co jest równowartością ~1230 złotych. Aktualnie nie mamy informacji na temat jego dostępności w innych krajach, ale wcześniej mówiło się, że Reno 11F 5G pojawi się na większej liczbie rynków.