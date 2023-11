Nowe paliwo E10. Tu sprawdzisz, czy możesz je zatankować

Właściciele samochodów benzynowych, którzy nie są pewni, czy ich pojazd będzie mógł jeździć na paliwie E10, niedługo otrzymają rządowe narzędzie do sprawdzenia, czy auto jest kompatybilne z benzyną o większych proporcjach biokomponentów.

Paliwo E10 nadchodzi

Pod koniec października 2023 roku informowaliśmy Was o zmianach, jakie od 2024 roku będą czekać na stacjach paliw. Mianowicie – 95-oktanowa benzyna E5 ma odejść do lamusa. Od 1 stycznia 2024 roku w dystrybutorach zacznie płynąć E10 – większa liczba po literze oznacza, że do paliwa dodawane jest 10% zamiast 5% biokomponentów, a konkretniej – bioetanolu.

(fot. Skitterphoto / Pixabay)

Jak wspominałem już miesiąc temu – obecnie wskazanie, które konkretnie auta będą musiały przesiąść się na 98-oktanową benzynę (bo pozostanie ona na stacjach w wariancie E5), nie jest proste. Zazwyczaj informacji można spróbować poszukać w instrukcji obsługi pojazdu lub w internecie. Najlepsze byłoby jednak narzędzie opracowane w języku polskim, które po podaniu najważniejszych parametrów technicznych pojazdu, informowałoby sprawdzającego, czy dana maszyna może jeździć z E10 chlupoczącym w baku.

Rządowy serwis

Podobnie pomyślało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ponieważ zapowiedziało uruchomienie wyszukiwarki do sprawdzania, czy pojazd jest kompatybilny z benzyną E10. Do uzyskania wyniku potrzebne będą: marka pojazdu, model oraz rocznik. Najprawdopodobniej wtedy pojawi się przed użytkownikiem lista silników benzynowych, jakie występowały w danym modelu z adnotacją czy mogą one korzystać z paliwa E10.

Na opracowanie scenariusza na zmianę będziecie mieli czas przez cały grudzień. Jeżeli bowiem nie pojawią się żadne opóźnienia, wyszukiwarka w formie strony www będzie dostępna dla wszystkich „w czwartym tygodniu listopada br.”, czyli w ciągu kilku dni.

Strona opracowana przez Poznański Instytut Technologiczny ruszy pod adresem e10.klimat.gov.pl. Jak tylko zostanie udostępniona, zaktualizujemy niniejszy artykuł. Mam tylko nadzieję, że lista nie będzie ograniczona do samochodów. Na problemy z E5 w równym stopniu narażeni są również właściciele motocykli czy pojazdów zabytkowych, które nie muszą ograniczać się do „osobówek”.