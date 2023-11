Black Friday 2023 – obniżki, okazje i promocje w jednym miejscu (live blog)

Już od kilku dni Internet pęka w szwach od mnożących się promocji z okazji Black Friday i Black Week. W święto zakupów można przebierać w ofertach, a my w jednym miejscu zebraliśmy te dotyczące elektroniki, żebyście nie musieli tracić czasu na przeszukiwanie sieci.

Black Friday, Black Week – jak zwał, tak zwał

W ostatnich latach idea jednego dnia, w którym sklepy obniżają ceny produktów, powoli traci na znaczeniu. Rabaty i przeceny zwykle nie są już tak sensacyjnie korzystne, a poszczególne akcje promocyjne rozciągane są na cały tydzień, tzw. Black Week.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w różnych czynnikach: na przykład bywało, że co lepsze okazje powodowały nadprogramową liczbę osób próbujących zamówić online dany produkt, co skutkowało awariami stron sprzedażowych. Taka sytuacja przecież nikomu nie służy. Mało komu chce się też „pilnować” największych obniżek w oczekiwaniu na godzinę, od której miałaby obowiązywać niższa cena.

Do tego dochodzi zwiększone ryzyko wykorzystania zaufania klientów przez nieuczciwych sprzedawców, podnoszących poziomy cen przed Black Week. Na szczęście można korzystać z porównywarek cenowych i podglądać, jak kształtowały się one na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dyrektywa Omnibus to całkiem przydatna sprawa.

Lista okazji na Black Friday (Black Week)

Siłą rzeczy, między innymi przez rzeczy wymienione powyżej, zdecydowana większość promocji związanych z Black Week już trwa, a niektóre zdążyły się nawet skończyć przed typowym Czarnym Piątkiem. Jednak wiele z nich wciąż jest godna uwagi.

Poniżej będziemy wrzucać różne promocje i okazje, które nam wpadną w oko – mogą być one związane z zakupem elektroniki, albo usług. W ten sposób w jednym miejscu przejrzycie aktualne okazje na Black Friday i być może wybierzecie coś dla siebie.

Uruchamiamy też czat, dzięki któremu będziecie mogli sami współtworzyć tę listę – jeśli znajdziecie w sieci jakiś interesujący kąsek, zapraszamy do podzielenia się dobrymi wieściami z innymi Czytelnikami.

Powodzenia na zakupach!