Nowy smartfon OPPO jest prawie idealny, ale ma jeden mankament

Nowy smartfon OPPO A79 5G nie wyróżnia się niczym specjalnym w swoim segmencie – to nieźle wyposażone urządzenie, choć z budżetowym procesorem z modemem 5G. Gdyby nie on, można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że to średniopółkowy ideał. Niestety nim nie jest.

Specyfikacja OPPO A79 5G jest niezła. Z jednym wyjątkiem

Nowy smartfon chińskiego producenta ma w ogólnym ujęciu bardzo dobre parametry, jedynie można się przyczepić do zastosowanego w tym modelu procesora, gdyż firma zdecydowała się na już leciwy, budżetowy układ MediaTek Dimensity 700, który trafiał głównie do najtańszych urządzeń z modemami 5G i niedawno został przemianowany na Dimensity 6020.

OPPO A79 5G (fot. producenta)

Nie jest on bardzo wydajny – mocniejszy SoC zdecydowanie lepiej pasowałby do pamięci 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB flash typu UFS 2.2, które ten smartfon także oferuje, podobnie jak slot na kartę microSD i obsługę USB OTG. Co więcej, ma też 3,5 mm złącze słuchawkowe, które wraz z microSD jest „wymierającym” elementem wyposażenia urządzeń mobilnych, nawet tabletów.

OPPO A79 5G wyposażono również w 6,72-calowy ekran LCD (LTPS) o przyzwoitych parametrach, gdyż cechuje się on rozdzielczością Full HD+ (391 ppi) i obsługuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz 100% palety DCI-P3. Jego jasność szczytowa to natomiast 680 nitów. W górnej części wyświetlacza umieszczono 8 Mpix (f/2.0) aparat. Z tyłu są zaś dwa: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4).

Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się podwójne głośniki stereo, Bluetooth 5.3, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W (do 51% w 30 minut). OPPO A79 5G ma wymiary 165,6x76x7,99 mm i waży 193 gramy.

OPPO A79 5G (fot. producenta)

Cena OPPO A79 5G, dostępność

Smartfon zadebiutował dziś w Indiach, gdzie cenę jedynej dostępnej w sprzedaży wersji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono na 19999 rupii (równowartość ~1015 złotych). Na tę chwilę nie wiemy, czy będzie go można kupić również w innych krajach, ale nie zdziwimy się, jeśli za jakiś czas pojawi się też w Polsce.