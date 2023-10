Szykuje się deszczowy weekend? Spędź go z darmowym Diablo IV

Do Diablo IV zawitał już drugi sezon, który wprowadza trochę nowości. Pomimo wielu wpadek twórców, demoniczna gra dalej cieszy się dużą popularnością. Blizzard z okazji nadchodzącego Halloween postanowił… udostępnić grę za darmo (na weekend)!

Bezpłatna wersja próbna Diablo IV

Diablo IV zadebiutowało w czerwcu 2023 roku i od tego czasu miliony graczy na całym świecie zwiedziło Sanktuarium, chroniąc świat od Lilith. Sama premiera była dość udana i produkcja na wstępie zebrała dobre oceny od fanów oraz recenzentów. Później jednak nie było już tak dobrze, ponieważ Blizzard swoimi złymi i absurdalnymi decyzjami nie potrafił przyciągnąć ludzi na dłużej.

Sezon 1. okazał się totalną klapą i dopiero drugi sezon (Krwi) wprowadza upragnione zmiany oraz nowości. Na pierwszy rzut oka jest także o wiele ciekawszy od poprzedniego. Blizzard chce iść za ciosem i proponuje graczom darmowy weekend z Diablo IV, który został udostępniony w bezpłatnej wersji próbnej do poniedziałku, 30 października 2023 roku.

Ograniczenia w wersji demo

Żeby jednak nie było aż tak kolorowo, Blizzard wprowadził pewne ograniczenia związane z wersją próbną najnowszego Diablo. Gracze, którzy wezmą udział w „otwartym weekendzie”, będą mogli awansować swoją postać do maksymalnie 20. poziomu (a przypomnijmy, że łącznie jest ich aż 100). Mimo to dostaną dostęp do całej zawartości Diablo IV.

Po zwiedzeniu Sanktuarium można wejść do sklepu i kupić Diablo IV aż 25% taniej (podstawowa wersja jest dostępna za 52,49 euro, czyli około 234 złote). Blizzard przygotował specjalną promocję z okazji upiornego sezonu, a progres z darmowego weekendu zostanie zapisany i przejdzie do pełnej wersji gry.

Ochroń świat przed Lilith (źródło: Tabletowo.pl)

W trakcie „testów” można korzystać z funkcji społecznościowych oraz gry międzyplatformowej, co akurat jest całkiem fajne. Należy podkreślić, że darmowy weekend z Diablo IV dostępny jest wyłącznie na PC (należy grać poprzez Battle.net). Gra jest również dostępna na konsolach PlayStation oraz Xbox, ale na nich nie udostępniono bezpłatnego triala.