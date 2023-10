ING zapowiada duże zmiany dla klientów. Warto wiedzieć, bo chodzi o bezpieczeństwo

ING Bank Śląski opublikował ważny komunikat dla klientów. Osoby posiadające konto w tym banku powinny się z nim zapoznać, ponieważ poruszono w nim kwestie związane z bezpieczeństwem.

Nowa strona logowania do bankowości w ING Banku Śląskim

Każdy bank co jakiś czas odświeża stronę służącą do logowania do bankowości i informuje o planowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. To wiadomość, której nie można zbagatelizować, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo – a oszuści mogą chcieć wykorzystać okazję, aby okraść klientów banku.

Co się zmieni? ING Bank Śląski informuje, że w wersji przeglądarkowej szata graficzna ma być prostsza i bardziej przejrzysta, a zdjęcie tła mniejsze, aby nie rozpraszało uwagi. Pojawi się również możliwość skorzystania z klawiatury ekranowej na komputerze już przy wpisywaniu loginu, a nie tylko hasła. Ponadto bank doda podpowiedzi, które mogą pomóc w przypadku problemów przy logowaniu oraz więcej treści związanych z komunikatami bezpieczeństwa.

Z kolei w aplikacjach na urządzenia mobilne przycisk logowania zostanie przeniesiony na dół ekranu, a jeszcze przed zalogowaniem będzie można podejrzeć swoje aktywne bilety. Po zalogowaniu natomiast klienci zobaczą nowy wygląd i ułożenie funkcji oraz dostaną możliwość łatwiejszego spersonalizowania ekranu. Podobnie łatwiej ma być zmienić, włączyć i wyłączyć poszczególne ustawienia kont i kart.

Ponadto w aplikacji Moje ING pojawi się nowa sekcja komunikacyjna, za pośrednictwem której klienci banku będą dostawać informacje, na przykład o prośbie o przelew BLIK.

Zmieni się również strona główna bankowości

Po zalogowaniu na stronie głównej bankowości wyświetlone zostaną trzy główne sekcje: Moje finanse, Skróty i Wybrane dla Ciebie. W wersji przeglądarkowej klienci dodatkowo zobaczą analizę wydatków (klienci indywidualni) bądź analizę wpływów i wydatków (klienci firmowi) albo Moje inwestycje, Kantor lub Analizę wydatków (klienci Premium lub Private Banking).

Ponadto na stronie głównej bankowości będzie można ustawić ulubione Skróty, zapewniające szybki dostęp do wybranych usług i funkcji. Do tego łatwiej ma być przejść do widoku tabeli oraz przełączać się między kontem firmowym, indywidualnym i maklerskim.

Kiedy ING Bank Śląski wprowadzi zapowiadane zmiany?

Bank poinformował, że zmieni Moje ING i stronę logowania 12 listopada 2023 roku. W aplikacjach na urządzenia mobilne zmiany zostaną wprowadzone automatycznie, jeśli klient posiada wersję 4.11.0 (Android) lub 4.10.0 (iOS). Jeżeli natomiast ma zainstalowaną starszą – nie będzie mógł się zalogować.

źródło: ING Bank Śląski

Jednocześnie bank podkreśla, że nowa strona logowania w przeglądarce będzie wyglądać inaczej, ale jej adres pozostanie taki sam. Taki sam zostanie też sposób logowania. Osoby, które chcą sprawdzić poprawność adresu i certyfikatu strony do logowania, mogą to zrobić na ten witrynie.