Masz zepsuty czytnik? Przez kilka dni naprawisz go od ręki

Niesprawny sprzęt elektroniczny to nic przyjemnego, zwłaszcza jeśli używamy go, aby umilić sobie czas wolny. Właściciele PocketBooków, którzy mają niedaleko do Centrum Targowo-Kongresowego w Krakowie, mogą naprawić swój czytnik na wydarzeniu dedykowanym molom książkowym.

PocketBook wraca na imprezy

Ostatnim razem PocketBook miał swoje stoisko na Targach Książki w Krakowie w 2019 rok. Nie muszę Wam przypominać, co działo się w następnych latach. Na szczęście to już przeszłość i wiele branż oraz wydarzeń wróciła lub wkrótce wróci do normy, w tym bohater artykułu.

Jeden z najnowszych modeli firmy – InkPad Color 3 (Źródło: PocketBook)

Przez cały okres otwarcia Centrum Targowo-Kongresowego na ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie, w związku z trwającymi od czwartku do niedzieli Targami Książki, możecie odwiedzić stoisko PocketBook pod numerem D2 w hali „Wisła”. Będziecie mogli zobaczyć nowinki firmy w postaci modeli Verse i VersePro czy znany i lubiany czytnik Era. Niestety, wygląda na to że zabraknie możliwości obejrzenia InkPad Color 3 w akcji. A ci, którzy mają już odłożone pieniądze na nowe urządzenie, mogą je kupić wraz z etui bezpośrednio na stoisku firmy.

Napraw swój czytnik

Właściciele uszkodzonych PocketBooków mogą spotkać się z serwisantami z FIXIT w sobotę i niedzielę na stoisku producenta, aby spróbować usunąć usterki trapiące ich czytniki lub przywrócić je do życia. Miłym dodatkiem będzie możliwość podejrzenia pracy serwisanta.

Wisienką na torcie jest natomiast opcja wzięcia udziału w konkursie współorganizowanym przez producenta czytników i Publio.pl. Do wygrania są trzy modele VersePro wraz z voucherem do wykorzystania w księgarni. Nie musicie jednak osobiście pojawić się na targach w Krakowie, aby spróbować swoich sił w konkursie – wystarczy zrobić zakupy na stronie publio.pl za co najmniej 1 złoty w okresie od 26 do 29 października 2023 roku i odpowiedzieć na pytanie konkursowe na stronie konkursu (również najpóźniej do 29 października).

A jeżeli chcecie kupić czytnik PocketBook, a wizyta w Krakowie nie wchodzi w grę, na oficjalnej stronie producenta obniżono ceny 10 modeli o 5-7%. Najtańsza propozycja to 6-calowy Basic Lux 4 przeceniony z 499 złotych na 469 złotych, a najdroższa – InkPad Color 2 z 7,8-calowym ekranem, wyświetlający również kolorowe strony, za 1349 złotych zamiast 1419 złotych.