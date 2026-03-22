Nowa wersja Gemini w drodze. Zapewni ciekawą funkcję

Gemini pojawi się na kolejnych urządzeniach. Google pracuje nad wersją na komputery Apple.

Gemini zawita na komputery Mac

Zarówno Siri, jak i Apple Intelligence, nie wspierają języka polskiego. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy iPhone’ów i iPadów nie mogą porozmawiać ze sztuczną inteligencją po polsku. Wystarczy, że zainstalują aplikację innej firmy – na przykład Gemini zaprojektowane przez Google. Co jednak z właścicielami Maców? Obecnie mogą uruchomić Gemini w przeglądarce internetowej, ale niebawem dostaną dodatkowy sposób.

Mark Gurman z Bloomberga, jeden z najbardziej znanych informatorów o nadchodzących nowościach związanych z produktami Apple, tym razem opisał plany Google dotyczące nowej wersji Gemini. Otóż na Macach ma zadebiutować dedykowana aplikacja, która pozwoli na korzystanie z możliwości AI.

Aplikacja będzie przypominać to, co znamy już z wersji zaprojektowanych dla iOS i iPadOS. Będzie więc można korzystać z różnych funkcji oferowanych przez chatbota AI, w tym najpewniej także generowanie obrazów czy filmów. Do tego dojdzie rozwiązanie o nazwie Desktop Intelligence, które umożliwi aplikacji Gemini widzenie tego, co użytkownik robi aktualnie na Macu, także w uruchomionych aplikacjach – zebrane dane mogą zostać wykorzystane w udzielanych odpowiedziach.

Niestety, nie będzie to równie głęboka integracja, jak w przypadku Siri. Szkoda, bo aplikacja Gemini mogłaby wnieść obsługę głosową na wyższy poziom. Szczególnie w językach, które nie są wspierane przez asystenta głosowego Apple.

Gemini na Macu – obecnie można korzystać w przeglądarce internetowej, screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Możliwe, że aplikacja Gemini niebawem zadebiutuje na Macach

Harmonogram prac nie jest znany, więc nie można założyć, że na pewno wkrótce dostaniemy możliwość przetestowania nowej wersji Gemini. Taki scenariusz jest jednak jak najbardziej prawdopodobny.

Otóż Google ma już prowadzić ograniczone testy wersji beta z udziałem wybranych użytkowników. Podobno jest to wczesna wersja aplikacji, która nie oferuje jeszcze wszystkich planowanych funkcji, ale stabilne wydanie też nie musi mieć od razu wszystkiego.

Wypada przypomnieć, że sztucznej inteligencji Google będzie jeszcze więcej na sprzęcie z Cupertino. Wcześniej już Apple postawiło na Google Gemini – kolejna generacja Apple Foundation Models będzie bowiem oparta na modelach Gemini i technologii chmurowej Google.