Google utrudni życie entuzjastom Androida. Chodzi o bezpieczeństwo

Instalujesz aplikacje spoza Google Play? Android będzie miał nowe ograniczenia dotyczące bocznego ładowania aplikacji.

Bez obaw, Android nie stanie się zamkniętym systemem operacyjnym, który będzie przypominał dawne wersje iOS. Chociaż trzeba odnotować, że Google powoli ogranicza swobodę użytkownikom, ale – jak zazwyczaj tłumaczy się firma – to wszystko głównie ze względów bezpieczeństwa.

Warto też na początku zaznaczyć, że nowe restrykcje obejmą boczne ładowanie aplikacji pochodzących od niezweryfikowanych twórców. Nie ma więc mowy o ograniczeniach narzucanych na dosłownie wszystko, co nie jest w Google Play. Nie zmienia to jednak faktu, że dla części użytkowników nowe wytyczne będą irytujące. Szczególnie, że nie będzie to tylko kolejny zwykły komunikat z ostrzeżeniem, ale znacznie głębsze zmiany.

Nowy mechanizm docelowo ma trafić do wszystkich osób, ale według Google kierowany jest głównie do „zaawansowanych użytkowników”. Natomiast pozostali nie powinni odczuć jego obecności, bo i tak wiele osób nawet nie wyłącza podstawowego zabezpieczenia blokującego boczne ładowanie aplikacji.

źródło: Google

Trzeba będzie poczekać 24 godziny

Bardziej restrykcyjne zasady sprawią, że w przypadku instalowania aplikacji stworzonych przez deweloperów nie mających weryfikacji Google konieczne będzie spełnienie określonych punktów. Po pierwsze, użytkownik będzie musiał włączyć opcje programisty i uruchomić ponownie smartfon. Po drugie, w całym procesie ma obowiązywać 24-godzinny okres oczekiwania, po którym wgrywanie aplikacji zostanie odblokowane. Po trzecie, po całym dniu czekania, trzeba będzie jeszcze potwierdzić tożsamość – uwierzytelnienie biometryczne lub kod PIN.

Jeśli uda się przebrnąć przez cały mechanizm bezpieczeństwa, to użytkownik otrzyma zezwolenie na boczne ładowanie aplikacji – na 7 dni lub na czas nieokreślony. Co więcej, wówczas wciąż będzie można zobaczyć ostrzeżenie informujące, że aplikacja pochodzi od niezweryfikowanego dewelopera. Na szczęście, wówczas wystarczy tylko kliknąć na opcję Zainstaluj mimo to.

źródło: Google

Nowe ograniczenia to część planu, który zakłada wymaganie od twórców aplikacji weryfikacji w Google. Firma chce bowiem powiązać aplikacje ze zweryfikowanymi deweloperami, aby w ten sposób ograniczyć liczbę oszustw i podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników Androida.

Warto jeszcze wiedzieć, że nic nie zmieni się w kwestii narzędzia Android Debug Bridge. Oznacza to, że wgrywanie aplikacji nie będzie wymagało czekania 24 godzin, tak jak w przypadku omawianego narzędzia.

Kiedy spodziewać się zmian? Google wskazuje, że nowy mechanizm dla zaawansowanych użytkowników będzie dostępny w sierpniu, zanim zaczną obowiązywać nowe wymogi weryfikacji deweloperów. Wdrażanie całości najpewniej będzie podzielone na etapy i trochę potrwa, ale z czasem ma trafić na każdy wspierany smartfon z Androidem.