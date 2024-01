Nowy smartfon OnePlusa ma długą nazwę i krótką listę zalet

Jesteśmy świeżo po polskiej premierze flagowego OnePlus 12, ale teraz nasze oczy zwracają się ku innemu smartfonowi tego producenta o przydługiej nazwie – łan plus nord en trzydzieści es e pięć gie. Lista jego mocnych stron jest krótsza.

Specyfikacja smartfona OnePlus Nord N30 SE 5G

W modelach z niższych półek producenci często decydują się na mniej lub więcej kompromisów. Nie inaczej jest w przypadku Nord N30 SE 5G. Mimo wszystko ma on kilka mocniejszych stron, jak wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala z rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli, choć jednocześnie to panel LCD (LTPS) i na dodatek producent nie wspomina nic o wyższej niż 60 Hz częstotliwości odświeżania. Dziś to już właściwie ewenement.

Urządzenie wyposażono też w głośniki stereo i 300% Ultra Volume Mode oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (do 51% w pół godziny). Ponadto z mocniejszych stron można wymienić 128 GB wbudowanej pamięci i Bluetooth 5.3. Poza tym jest albo „standardowo”, albo już słabo.

Zdecydowanie najsłabszym elementem tego modelu jest procesor wraz z RAM, gdyż wyposażono go w układ MediaTek Dimensity 6020 i tylko 4 GB RAM. Co jednak ciekawe, producent deklaruje, że będzie on działał płynnie przez 36 miesięcy. A fabrycznie ma wgrany system Android 13 z nakładką OxygenOS 13.1.

Do tego smartfon oferuje m.in. podwójny aparat 50 Mpix (f/1.8) z PDAF + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C (USB 2.0). Wymiary urządzenia to 165,6x76x7,99 mm, a jego waga – 193 gramy.

Cena smartfona OnePlus Nord N30 SE 5G i dostępność

Nowy model marki jest już wymieniany na jej globalnej stronie, lecz nie znajdziemy na niej informacji na temat sugerowanej ceny. Producent nie precyzuje też, w jakich krajach będzie on dostępny.