OnePlus 12 jest już w Polsce. Ile trzeba zapłacić za flagowca z krwi i kości?

Najnowszy OnePlus 12 w końcu doczekał się globalnej premiery. Producent kazał nam na nią czekać od początku grudnia 2023 roku. To smartfon, który może zachwycić zarówno designem, jak i specyfikacją. Jest też ciekawa promocja na start.

OnePlus 12 może pochwalić się mocarną specyfikacją

Śmiało można powiedzieć, że OnePlus 12 to flagowiec z krwi i kości. Chociaż wersja, która zadebiutowała nad Wisłą, jest nieco słabsza od tej, którą zachwycaliśmy się podczas grudniowej premiery na chińskim rynku, to i tak ma się czym pochwalić. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z układem graficznym Adreno 750. Chipset współpracuje z 12 GB lub 16 GB RAM LPDDR5X. Dostępne opcje pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0 to z kolei 256 GB oraz 512 GB.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Nowy OnePlus 12 ma również zadatki, by dołączyć do najlepszych fotograficznych smartfonów. Producent wyposażył go w 50 Mpix aparat główny, oparty na sensorze Sony LYT-808 z matrycą 1/1.4”, OIS, przysłoną f/1.6 i rozmiarem piksela wynoszącym 1,12 µm. Do tego dołącza ultraszerokokątny obiektyw z przysłoną f/2.2 i kątem widzenia 114°, połączony 48 Mpix matrycą Sony IMX581. Do dyspozycji użytkowników OnePlus 12 oddaje także 64 Mpix teleobiektyw OmniVision OV64B z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS. Z kolei selfie można wykonać za pomocą 32 Mpix aparatu, opartego na sensorze Sony IMX615. Warto zauważyć, że chiński producent nadal kontynuuje współpracę z Hasselblad.

Prawie cały front smartfona zajmuje 6,82-calowy, zakrzywiony wyświetlacz AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością WQHD+ (3168×1440 pikseli), szczytową jasnością osiągającą punktowo nawet 4500 nitów, adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz oraz 10-bitową gamą kolorów P3. Ochronę ekranu zapewnia szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Akumulator o pojemności 5400 mAh, zapewniający energię podzespołom, obsługuje ładowanie przewodowe SuperVOOC o mocy 100 W oraz bezprzewodowe AIRVOOC o mocy 50 W. Warto także wspomnieć, że producent wyposażył smartfon w moduł 5G, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dwuzakresowy GPS oraz głośniki wspierające technologię Dolby Atmos.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Ile trzeba zapłacić za ten smartfon? Jest promocja na start

OnePlus 12 jest już dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach kolorystycznych: Classic Black oraz Vibrant Green. Trzeba przyznać, że ten drugi prezentuje się szczególnie atrakcyjnie dzięki marmurkowej teksturze, którą zostały pokryte plecki smartfona.

Jego cena, w zależności od wersji, została ustalona odpowiednio na 4499 złotych za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 4999 złotych za model z 16 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Jednak wszyscy, którzy zdecydują się na zakup tego smartfona do 15 lutego 2024 roku, mogą skorzystać ze specjalnej promocji i zyskać 400 złotych zwrotu oraz słuchawki OnePlus Buds Pro 2.

źródło: OnePlus

Żeby z niej skorzystać, po zakupie smartfona należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 27 lutego 2024 roku, dołączając wymagane dokumenty. Po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji można otrzymać nagrodę w wysokości 400 złotych w formie czeku BLIK. Gotówkę można wypłacić w bankomacie.

Warto dodać, że pula nagród jest ograniczona i wynosi 1000, a o jej przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto się pospieszyć.