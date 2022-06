Huawei ma nowy smartfon z tajemnicą. Przynajmniej jest tani

Oferta smartfonów Huawei jest dość uboga. Producent ani myśli jednak wycofywać się z tego rynku. Być może to kwestia honoru, a może po prostu próba przetrwania w tym segmencie za wszelką cenę. Portfolio marki zostało uzupełnione o kolejny model. Tym razem jest to przystępna cenowo propozycja z przyzwoitą, aczkolwiek mimo wszystko przeciętną specyfikacją techniczną.

Huawei Enjoy 50 skrywa tajemnicę

Aż prosi się, żeby omawianie tego smartfona zacząć od zastosowanego w nim procesora. Otóż w sekcji Specyfikacja producent nie podaje żadnej informacji na ten temat, natomiast w swoim sklepie umieścił jedynie wzmiankę, że jest to ośmiordzeniowy układ. To wyjątkowe zachowanie Huawei – z największych firm robi to tylko Samsung.

Według jednego z informatorów z Chin, smartfon jest w stanie osiągnąć w AnTuTu 226225 punktów, czyli więcej niż urządzenia z układem HiSilicon Kirin 710A. W związku z tym uważa on, że Huawei mógł przeprojektować ten SoC, dzięki czemu udało się podnieść jego wydajność. Mimo wszystko nadal nie wiadomo oficjalnie, jaki procesor zamontowano w modelu Enjoy 50.

Specyfikacja Huawei Enjoy 50

Pozostała część wyposażenia tego smartfona nie jest już tajemnicą. Producent przygotował trzy konfiguracje: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz z 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci. Nie zabrakło też wsparcia dla kart microSD (o pojemności do 512 GB). Urządzenie pracuje na systemie HarmonyOS i zasili je akumulator o pojemności 6000 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą 22,5 W (przez port USB-C, USB 2.0; do 100% w 128 minut). Ponadto jest wsparcie dla ładowania zwrotnego.

Huawei Enjoy 50 oferuje również wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, aparat 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i duet 13 Mpix (f/2.4) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon ma wymiary 168,3×77,7×8,98 mm i waży 199 gramów. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne modelu Enjoy 50: czarną, niebieską i białą. Obudowa urządzenia jest wykonana z tworzywa sztucznego, ale panel tylny „imituje szkło”.

Cena Huawei Enjoy 50 jest przystępna

Cena Huawei Enjoy 50 zaczyna się w Chinach od 1299 juanów (równowartość ~820 złotych) za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Wariant z 8 GB RAM i również 128 GB wbudowanej pamięci kosztuje od 1449 juanów (~950 złotych). Za topową konfigurację 8 GB/256 GB klienci w Chinach muszą natomiast zapłacić od 1649 juanów (~1080 złotych).