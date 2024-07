Nowy smartfon Honor niespodziewanie zadebiutował w Polsce. Co oferuje i w jakiej cenie?

Po niedawnej premierze serii Honor 200 w Polsce nie spodziewaliśmy się w najbliższym czasie debiutu kolejnych urządzeń tej marki w kraju nad Wisłą. Tymczasem bez żadnego uprzedzenia do sprzedaży trafił smartfon Honor 90 Smart 5G. Co oferuje i ile kosztuje ten model?

Co oferuje smartfon Honor 90 Smart 5G? Specyfikacja

Parametry tego urządzenia zapewne usatysfakcjonują przeciętnego, mniej wymagającego użytkownika. Jeśli jednak ktoś ma wysokie oczekiwania względem wydajności, powinien ominąć szerokim łukiem ten model. Wyposażono go bowiem w procesor MediaTek Dimensity 6020, który nie jest super wydajny. Ponadto na pokładzie są tylko 4 GB RAM.

Do ilości pamięci wbudowanej nie można mieć natomiast zastrzeżeń, ponieważ tej jest 128 GB. Nie ma jednak informacji, czy możliwe jest jej rozbudowanie za pomocą karty microSD. Wiemy z kolei, że całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.1, a energię do działania dostarczać jej będzie akumulator o pojemności 5330 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego przez port USB-C.

Smartfon Honor 90 Smart 5G oferuje również 8 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix (dwa ostatnie zapewne służą do pomiaru głębi i zdjęć makro). Do tego swoim właścicielom odda do dyspozycji moduł NFC oraz wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli.

Nie ma informacji o tym, czy ekran jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością wyższą niż 60 Hz, ale można oczekiwać co najmniej 90 Hz. Cały smartfon Honor 90 Smart 5G ma wymiary 166,7×76,5×8,24 mm i waży 199 gramów.

Smartfon Honor 90 Smart 5G – cena, dostępność

Nowy model marki jest dostępny w ofercie operatora Orange (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, za co dziękujemy!). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i zielona. Smartfon Honor 90 Smart 5G bez abonamentu kosztuje 1199 złotych. Z abonamentem jest tańszy:

z Planem XS kosztuje 1224 złote,

z Planem S kosztuje 1152 złote,

z Planem M kosztuje 1080 złotych,

z Planem L kosztuje 936 złotych.

Warto pamiętać, że w zestawie sprzedażowym nie ma żadnej ładowarki – jest tylko kabel USB.