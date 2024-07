Nothing rozbija bank. CMF Watch Pro 2 i Buds Pro 2 oferują wiele za niewiele

Dziś wreszcie, po wielu tygodniach wyczekiwania, na rynku zadebiutował smartfon CMF Phone 1. Jednak nie sam – wraz z nim do sprzedaży trafiły dwa inne urządzenia. Tak jak telefon, oferują bardzo dużo, cechując się przy tym bardzo niskimi cenami.

Smartwatch CMF Watch Pro 2 z wbudowanym GPS-em i ceną jak marzenie

Wraz ze smartfonem CMF Phone 1 na rynku zadebiutował dziś smartwatch CMF Watch Pro 2. Jak zaraz się przekonasz, wygląda na poważnego konkurenta dla modelu Xiaomi Watch S3, a przy tym jest od niego o połowę tańszy.

Watch Pro 2 został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności sięgającej 620 nitów. Ta ostatnia dostosowuje się automatycznie do warunków panujących w otoczeniu.

fot. producenta

Dotykowy ekran obsługuje gesty, a do tego dochodzi jeszcze funkcjonalna koronka, będąca równocześnie przyciskiem. Dzięki temu poruszanie się po interfejsie smartwatcha ma być bardzo wygodne i intuicyjne.

Zegarek ma także akumulator o pojemności 305 mAh, który zapewnia ponad dobę działania z włączonym GPS-em, około 11 dni standardowego użytkowania i nawet 46 dni w trybie oszczędzania energii. Całość została zamknięta w aluminiowej obudowie.

Ile konkretnie kosztuje ten zegarek?

Cena zegarka wynosi zaledwie 299 złotych. To sprawia, że jest to jeden z najtańszych smartwatchy z wbudowanym modułem GPS. Do tego umożliwia wykonywanie połączeń (przez Bluetooth) z redukcją szumów, obsługuje sterowanie odtwarzaczem muzycznym i spustem migawki, a także monitoruje puls, saturację, stres i sen oraz aktywność w 120 trybach sportowych.

fot. producenta

Przy tym wszystkim gadżet jest wodoszczelny (w klasie IP68) i z powodzeniem zaliczył testy wytrzymałości, polegające między innymi na 100 upadkach z wysokości 1 metra czy narażeniu na skrajne temperatury (od -40 do 75 stopni Celsjusza). Pozostając przy konstrukcji wspomnę jeszcze o czterech wersjach kolorystycznych: pomarańczowej, ciemnoszarej, jasnoszarej i niebieskiej.

Słuchawki CMF Buds Pro 2. Potęga za 249 złotych

Na tym wciąż nie koniec, bo są jeszcze słuchawki CMF Buds Pro 2. Na polskim rynku kosztują tylko 249 złotych, a wspominam o tym od razu, ponieważ warto to mieć na uwadze, dowiadując się o kolejnych elementach ich specyfikacji.

fot. producenta

Buds Pro 2 to słuchawki TWS oferujące system aktywnej redukcji hałasu (ANC) do 50 dB oraz nieprzeciętną jakość dźwięku. To ostatnie to zasługa 11-mm przetwornika basowego i 6-mm przetwornika wysokotonowego, ale też kodeka LDAC (dla 24-bitowego audio przy transmisji 990 kbps / 96 kHz).

Przy odtwarzaniu muzyki LDAC z włączonym ANC czas pracy po naładowaniu do pełna szacuje się na nieco ponad 4 godziny. Wyłączenie redukcji hałasu i przejście na format AAC pozwala wydłużyć czas do 11 godzin (lub 43 godzin wraz z etui). Wciąż nie jest to może najbardziej imponujący wynik, ale za to 10-minutowe ładowane pozwala cieszyć się działaniem przez 7 godzin.

Do tego producent przekonuje o realistycznych efektach przestrzennych, chwali się integracją z ChatGPT, zwraca uwagę na wodoodporność (IP55) i zapewnia, że jakość rozmów stoi na równie wysokim poziomie (dzięki 6 mikrofonom i technologii redukcji szumów wiatru). Wreszcie, nie lada ciekawostką jest także konfigurowalne pokrętło funkcyjne w etui. Może służyć między innymi do regulacji głośności, aktywacji ANC czy wyciszania mikrofonu.

fot. producenta

Tak jak w przypadku zegarka, tak i Buds Pro 2 dostępne są w czterech kolorach: pomarańczowym, ciemnoszarym, jasnoszarym i niebieskim. Cena – przypomnę – to zaledwie 249 złotych. Jeśli chcesz, kupisz je w oficjalnym sklepie producenta.