Samsung dorzuca gratisy do swoich urządzeń

Samsung nie byłby sobą, gdyby nie przygotował podobnej promocji. Tym razem, aby z niej skorzystać, należy kupić smartfon Galaxy M34 bądź tablet Galaxy Tab A9 lub Galaxy Tab A9+. Po nabyciu urządzenia można otrzymać przydatny na co dzień gratis.

Promocja na smartfon Samsung Galaxy M34

Pierwszym urządzeniem, objętym promocją, jest smartfon Samsung Galaxy M34. Aby z niej skorzystać, należy kupić go do 21 lipca 2024 roku w oficjalnym sklepie producenta lub u autoryzowanego partnera handlowego – na liście znajdują się między innymi RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, Auchan, Vitay oraz Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.).

Następnie wymagane jest aktywowanie urządzenia do 28 lipca 2024 roku poprzez uruchomienie go (na terenie Polski) z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA. Później natomiast musicie zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz – najpóźniej do 4 sierpnia 2024 roku.

Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia w ciągu 30 dni otrzymacie w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Galaxy Buds FE w kolorze grafitowym.

Promocja Samsunga na tablet Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+

Kupując z kolei tablet Galaxy Tab A9 lub Galaxy Tab A9+, możecie otrzymać w prezencie etui Book Cover. Co trzeba zrobić? Kroki są analogiczne jak w przypadku promocji na smartfon Galaxy M34.

Aby dostać etui Book Cover do Galaxy Tab A9 lub Galaxy Tab A9+, musicie kupić tablet do 21 lipca 2024 roku, a następnie, najpóźniej do 28 lipca 2024 roku, aktywować go na terenie Polski oraz zaakceptować warunki EULA (koniecznie jest połączenie z internetem). Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, kliknięcie w banner promocyjny i wypełnienie formularza do 4 sierpnia 2024 roku.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie etui Book Cover na swój nowy tablet – zostanie ono wysłane w ciągu 30 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Pamiętajcie jednak, że musicie kupić sprzęt w oficjalnym sklepie producenta lub u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie (zob. regulamin promocji w formacie PDF).

Na liście autoryzowany partnerów handlowych znajdują się między innymi operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz sieci handlowe:

a także Netia, Liberty, Vitay, Auchan i Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.).

