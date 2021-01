Sklep huawei.pl już w nowej odsłonie. Od jutra będą czekać na Was liczne promocje

Sklep huawei.pl został otworzony 19 września 2019 roku i to z wielkim przytupem, ponieważ klienci mogli z tej okazji kupić kozackiego Mate 20 Pro za śmieszne 1499 złotych (rozeszły się w mgnieniu oka). Sklep w ostatnich dniach przechodził metamorfozę i nowe otwarcie zostanie uczczone licznymi promocjami na różne sprzęty.

Sklep huawei.pl w nowej odsłonie i licznymi promocjami na dzień dobry

Sklep huawei.pl przechodził przez pierwsze dwa tygodnie 2021 roku metamorfozę, przez co klienci nie mogli robić w nim zakupów – jeśli chcieli kupić sprzęt tej marki, musieli zrobić to w innych sklepach (bo stacjonarny w galerii Westfield Arkadia także jest nieczynny, z wiadomych powodów).

Oficjalny sklep internetowy Huawei w nowej odsłonie jest już dostępny dla klientów. Co ciekawe, zmienił się jego adres, ale jeśli wpiszecie w pasek „huawei.pl”, to zostaniecie automatycznie przekierowani na nową platformę sprzedażową.

I chociaż można już robić zakupy w odświeżonym sklepie, to warto się z tym wstrzymać do jutra, ponieważ od 15 do 31 stycznia 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów) będzie obowiązywać specjalna oferta, dzięki której kupicie wybrane urządzenia marki Huawei w obniżonych cenach.

Lista ofert na nowe otwarcie sklepu internetowego huawei.pl:

słuchawki nauszne Huawei FreeBuds Studio – 999 złotych,

głośnik Huawei Sound – 599 złotych,

Huawei P40 Lite + Huawei Band 4 Pro – 999 złotych,

Huawei P smart 2021 + Huawei Band 4 Pro – 799 złotych,

Huawei Watch Fit + Huawei Smart Scale – 449 złotych,

Huawei Watch Fit + słuchawki Huawei AM61 Sport – 449 złotych,

Huawei Watch GT 2e + Huawei Smart Scale – 599 złotych,

Huawei Band 4 Pro + Huawei Smart Scale – 349 złotych,

Huawei MateBook 13 (Intel Core i7) + bezprzewodowa mysz i router Huawei AX3 Dual Core – 4599 złotych,

Huawei MateBook 14 (16 GB RAM + 512 GB SSD) + bezprzewodowa mysz i router Huawei AX3 Dual Core – 3999 złotych.

Jak widać, Huawei przygotował przemyślane zestawy, ponieważ na przykład smartfony dobrze będą się uzupełniać z opaskami, a laptopy z akcesoriami. Nie zdziwię się jednak, jeśli to zestawy, w skład których wchodzi opaska/smartwatch i waga lub słuchawki, będą cieszyć się największą popularnością wśród klientów. Wiele osób z pewnością postanowiło sobie zrzucić kilka zbędnych kilogramów w 2021 roku i te sprzęty zdecydowanie do tego zmotywują.

Huawei informuje też, że dostawa jest darmowa (od teraz także do paczkomatu InPost), a do tego klienci mogą zwrócić sprzęt w ciągu 15 dni, jeśli nie będą zadowoleni z zakupu.