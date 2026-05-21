Składany smartfon w takiej cenie?! Aż trudno uwierzyć

Chociaż każdy smartfon z czasem tanieje (niekoniecznie jednak w sklepie producenta), to są poziomy, których cena raczej nie przekracza. W tym przypadku jednak spadła zaskakująco nisko.

Nowy składany smartfon za nawet 1559 złotych. Tak tanio nigdy nie było

Już w momencie polskiej premiery Nubia Flip 5G była najtańszym składanym smartfonem w Polsce, ponieważ kosztowała 2499 złotych. Później jej cena spadła do nawet 1999 złotych, a teraz można ją kupić już za „zaledwie” 1559 złotych. To wręcz niewyobrażalny poziom dla takiego urządzenia.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ klient może dostać nie tylko sam smartfon Nubia Flip 5G, ale też etui na łańcuszku oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Live Clip, za które standardowo trzeba zapłacić 199 złotych.

Składany smartfon Nubia Flip 5G z gratisami za 1599 złotych (źródło: ZTE)

Smartfon Nubia Flip 5G jest dostępny za 1559 złotych w oficjalnym sklepie ZTE na Allegro. W Media Expert i sklepie internetowym zteshop.pl sprzedawany jest zaś za 1599 złotych. Etui z łańcuszkiem i słuchawki TWS otrzymacie jednak wyłącznie, gdy kupicie telefon w sklepie zteshop.pl.

Składany smartfon za mniej niż 1600 złotych to kusząca propozycja, ale trzeba pamiętać o jednym

Specyfikacja smartfona Nubia Flip 5G broni się nawet w 2026 roku i jest adekwatna do jego ceny. Obejmuje ona bowiem m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm), 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4310 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (do 50% w 18 minut).

Ponadto smartfon Nubia Flip 5G wyposażono w podwójny aparat na zewnątrz (50 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi) i 16 Mpix wewnątrz oraz dwa ekrany. W środku jest 6,9-calowy o rozdzielczości 2790×1188 pikseli z funkcją odświeżania z częstotliwością 120 Hz i ściemnianiem PWM 2160 Hz. Na zewnątrz zaś 1,43-calowy OLED o rozdzielczości 466×466 pikseli. Urządzenie oferuje także czytnik linii papilarnych i moduł NFC.

Nubia Flip 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Piętą achillesową tego modelu jest natomiast oprogramowanie i wsparcie. Smartfon Nubia Flip 5G zadebiutował z systemem Android 13 i na Reddit można znaleźć informację, że dostał aktualizację do Androida 14. Nie otrzyma jednak nowszych wersji. Podobnie użytkownicy mają zastrzeżenia do aktualizacji zabezpieczeń – tutaj sytuacja też nie wygląda różowo.

Nie dla wszystkich użytkowników aktualizacje są jednak ważne, a wizja kupna składanego smartfona ze sklepu (nie używanego) za mniej niż 1600 złotych może być atrakcyjną propozycją.