Flagowce Honora rozpoznasz po ogromnym napisie na pleckach – oto nowe Honor 30, 30 Pro i 30 Pro+

Dziś Honor miał swój wielki dzień: firma zaprezentowała aż trzy smartfony, należące do segmentu urządzeń premium. Oprócz topowych procesorów i znakomitych aparatów, pewne ich wersje otrzymały ozdobnik, który nie wszystkim się spodoba…

W Chinach miała miejsce premiera trzech smartfonów – niezwykle ważnych dla Honora, bo wyznaczających kierunek dla całej floty mobilnych urządzeń tego producenta oraz określających jego pozycję na tle innych firm trudniących się projektowaniem i sprzedażą inteligentnych telefonów. I trzeba powiedzieć, że Chińczycy się bardzo postarali, by nie uchodzić już jedynie za podrzędną markę Huawei – najbardziej zaawansowana i zarazem najdroższa propozycja, czyli Honor 30 Pro+, stanęła na drugim miejscu podium w rankingu DxOMark, określającym fotograficzne predyspozycje nowych smartfonów, wyprzedzając tym samym dowolnego przedstawiciela telefonów Samsunga, Apple czy Xiaomi.

Honor 30, 30 Pro i 30 Pro+

Honor 30 Pro niewiele ustępuje wersji „z plusem”, oferując zakrzywiony, „wodospadowy” ekran i podwójny aparat przedni, ukryty w otworze o kształcie tic tac-a, choć tylko Honor 30 Pro+ ma panel 90 Hz. Obie wersje działają na topowym procesorze Kirin 990 z modemem 5G, oferując dobre osiągi, właściwe linii Huawei P40 czy Mate’owi 30 Pro. Za rozpraszanie ciepła z tych podzespołów odpowiada specjalny układ chłodzenia z cieczą. Flagowce mają też głośniki stereo, co może ucieszyć miłośników oglądania filmów na smartfonach.

Podstawowy Honor 30 jest wyraźnie „słabszy” – dysponuje płaskim ekranem, pojedynczym aparatem przednim oraz nieco niżej taktowanym procesorem Kirin 985 (również z 5G), choć zachowującym to samo ISP oraz podwójny układ NPU. Różnice w porównaniu z wyższymi wersjami występują także na płaszczyźnie aparatów głównych – wychwycicie je łatwiej w poniższej tabeli.

Wszystkie powyższe modele łączy jeszcze taka sama bateria o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 40 W, przy czym Honor 30 Pro+ obsługuje do tego bezprzewodowe ładowanie 27 W oraz ładowanie wsteczne.

I jeszcze jedna rzecz: Honor zdecydował się na dość śmiały ruch w kontekście stylu obudowy nowych modeli smartfonów. Część wersji kolorystycznych (fioletowa i srebrna) ma na pleckach wielki napis HONOR, biegnący wzdłuż dłuższego boku urządzenia. Już pojawiają się pierwsze głosy niezadowolenia, że nie przypomina to ozdoby, a jest niepotrzebnym oszpecaniem sprzętu, którego nie będzie dało się uniknąć inaczej jak tylko nałożeniem jakiegoś etui.

Co jest raczej domyślne, na smartfonach nie znajdziemy preinstalowanych aplikacji Google – premiera odbyła się wszak w Chinach. Jednak nawet gdy urządzenia te dotrą do Europy, nie ma co liczyć na ich wsparcie dla GMS.

Model Honor 30 Honor 30 Pro Honor 30 Pro+ Ekran OLED 6,53 cala, Full HD OLED 6,57 cala Full HD, wodospadowy OLED 6,57 cala Full HD, wodospadowy, 90 Hz Procesor Kirin 985 5G (2×2,56 GHz + 2×2,40 GHz + 4×1,84 GHz) Kirin 990 5G (2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz) Kirin 990 5G (2×2,86 GHz + 2×2,36 GHz + 4×1,95 GHz) Układ graficzny Mali-G77 Mali-G76MP16 Mali-G76MP16 Pamięć RAM 6 GB/8 GB 8 GB 8 GB/12 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB/256 GB 128 GB/256 GB 256 GB Slot na karty pamięci tak, NM do 256 GB tak, NM do 256 GB tak, NM do 256 GB Dual SIM tak (nano + nano) tak (nano + nano/NM) tak (nano + nano/NM) Aparat główny 40 Mpix (Sony IMX600) f/1.8 z OIS + 8 Mpix (ultra-wide) f/2.4 + 8 Mpix (teleobiektyw 5×zoom optyczny) f/3.4 z OIS + 2 Mpix (makro) f/2.4 40 Mpix (Sony IMX600) f/1.8 z OIS + 16 Mpix (ultra-wide) f/2.2 + 8 Mpix (teleobiektyw 5×zoom optyczny) f/3.4 z OIS 50 Mpix (Sony IMX700 RYYB, 1.22μm) f/1.9 + 16 Mpix (ultra-wide) f/2.2 + 8 Mpix (teleobiektyw 5×zoom optyczny) f/3.4 z OIS Aparat przedni 32 Mpix f/2.0 32 Mpix f/2.0 + 8 Mpix (ultra-wide) f/2.2 32 Mpix f/2.0 + 8 Mpix (ultra-wide) f/2.2 Czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie w ekranie Łączność 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), GPS (L1 + L5 dual band) 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, GPS (L1 + L5 dual band), NavIC 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, GPS (L1 + L5 dual band), NavIC Bluetooth 5.1 LE 5.1 LE 5.1 LE NFC tak tak tak USB 3.1, typu C 3.1, typu C 3.1, typu C Bateria 4000 mAh, 40 W 4000 mAh, 40 W 4000 mAh, 40 W, ładowanie indukcyjne 27 W, ładowanie zwrotne System Android 10 z Magic UI 3.1.0 Android 10 z Magic UI 3.1.0 Android 10 z Magic UI 3.1.0

Ceny Honor 30, 30 Pro i 30 Pro+

Honor 30 został wyceniony na:

2999 juanów za wersję 6 GB/128 GB (~1780 zł)

3199 juanów za wersję 8 GB/128 GB (~1890 zł)

3499 juanów za wersję 12 GB/256 GB (~2070 zł)

Honor 30 Pro został wyceniony na:

3999 juanów za wersję 8 GB/128 GB (~2370 zł)

4399 juanów za wersję 8 GB/256 GB (~2600 zł)

Honor 30 Pro+ został wyceniony na:

4999 juanów za wersję 8 GB/256 GB (~3000 zł)

5499 juanów za wersję 12 GB/256 GB (~3250 zł)

źródło: Honor, Weibo, fonearena, GSMarena, DxOMark

