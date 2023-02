PAYBACK traci ważnego partnera. Wykorzystaj punkty, póki możesz!

Przez ostatnie 5 lat osoby biorące udział w programie lojalnościowym PAYBACK mogły gromadzić punkty również dzięki zakupom w Kauflandzie. Sieć sklepów kończy jednak tę współpracę i podaje powody takiej decyzji.

To koniec programu PAYBACK w Kauflandzie

Aż trudno uwierzyć, ale współpraca sieci sklepów Kaufland z PAYBACK trwa już blisko 5 lat. Ogłoszono ją w kwietniu 2018 roku. Od tamtego czasu beneficjenci programu mogli zebrać sporą liczbę punktów, by niejako „po drodze” wykorzystywać je w sklepach, płacąc za wybrane produkty nie gotówką czy kartą, a punktami właśnie.

Teraz jednak Kauflad podjął decyzję o wycofaniu się z programu PAYBACK. Będzie on dostępny do 30 kwietnia 2023 roku. Do tego czasu można swobodnie zbierać i wymieniać punkty PAYBACK na zakupy w Kauflandzie. Jednak Od 1 maja 2023 roku program PAYBACK nie będzie już dostępny w tych sklepach, a zgromadzonymi punktami nie będzie się dało zapłacić za zakupy.

Są i umiarkowanie dobre wieści. Nawet po terminie „rozstania się” Kauflanda i PAYBACK, karta punktowa, którą wyrobiliśmy sobie w sklepie, nadal będzie ważna w innych miejscach – u pozostałych partnerów programu (a jest ich blisko 300). Pełną ich listę znajdziecie tutaj.

Skąd taka decyzja?

Co skłoniło sieć Kaufland do rezygnacji z PAYBACK? Jak firma wyjaśnia w komunikacie,

Decyzja o rezygnacji z PAYBACK jest podyktowana zmianą strategii marki w obrębie programów lojalnościowych. Atutem sieci Kaufland jest szeroki wybór artykułów wysokiej jakości i w atrakcyjnej cenie. Pracujemy nad nowymi korzyściami, które powinny ucieszyć naszych klientów. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Wynika więc z tego, że Kaufland chce po prostu wprowadzić własny system rabatowy, zbliżony do modelu dotychczas obsługiwanego PAYBACKA. W takiej sytuacji rzeczywiście nie byłoby większego sensu utrzymywać dwóch nakładających się na siebie programów lojalnościowych.

Jak precyzuje oświadczenie, na „zastępstwo” za program PAYBACK nie będzie trzeba czekać aż do końca kwietnia. Choć nie podano szczegółów, komunikat wspomina o tym, że klienci sieci sklepów mogą „spodziewać się wprowadzenia nowych rozwiązań w najbliższym czasie”.