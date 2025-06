Jaki zegarek dla dziecka? Najlepsze smartwatche z lokalizatorem GPS

Smartwatch dla dziecka to dobra alternatywa dla smartfona. Nie jest tak angażujący i oferuje ograniczoną funkcjonalność, a przy tym stanowi dobre wprowadzenie młodego użytkownika w świat technologii i umożliwia pozostawanie z nim w stałym kontakcie. Jaki zegarek z lokalizatorem GPS wybrać? Oto kilka propozycji.

Smartwatch dla dziecka z GPS. A no co to komu?

Dziecięce smartwatche to urządzenia, które mają nawet większe znaczenie dla rodziców niż samych dzieci. Umożliwiają śledzenie lokalizacji przy użyciu GPS, odbieranie powiadomień SMS i prowadzenie rozmów głosowych lub wideo, a także zdalne uruchamianie aparatu i aktywowanie mikrofonu. Akcesoria tego typu są całkowicie zgodne z prawem, a kwestię etyki pozostawiam każdemu do samodzielnego rozpatrzenia.

Moim zdaniem ważne jest, by taki zegarek miał coś do zaoferowania także dzieciom i tylko takie urządzenia wybrałem do tego zestawienia. Modele w rankingu pozwalają na korzystanie z takich aplikacji jak kalkulator, stoper czy budzik, umożliwiają także korzystanie z aparatu, a czasem też zawierają odtwarzacze multimedialne i gry.

Smartwatch dla dziecka to dobra alternatywa, jeśli uważasz, że jest jeszcze za wcześnie, by dać mu smartfon. Oczywiście, istotne jest to, by wybrać niezłe urządzenie. I po to powstał ten ranking – zwłaszcza, że dopiero co rozpoczęły się wakacje.

Jaki zegarek dla dziecka? Najlepsze smartwatche dziecięce w 2025 roku:

Cóż, nie będę ukrywać, że ranking ten był trudny do stworzenia. Inteligentne zegarki dla dzieci w zdecydowanej większości bowiem są po prostu bublami. Fakty są takie, że nawet najlepsze smartwatche dziecięce to urządzenia, które trudno polecić z czystym sumieniem, ale wybrane do tego zestawienia modele są przynajmniej OK.

Stwierdzenie, że nie zawiedzie się ten, kto nie oczekuje zbyt wiele, pasuje do tej kategorii urządzeń jak ulał. W przypadku piątki składającej się na ten ranking możesz przynajmniej liczyć na niezłą płynność działania, przyzwoity czas pracy, podstawową funkcjonalność oraz GPS, którego wskazania są jakkolwiek wiarygodne.

Kiepska precyzja wskazań GPS jest wielką bolączką smartwatchy Garett, dlatego właśnie pomimo ich dużej popularności, zabrakło tych urządzeń w tym zestawieniu.

To, czego warto być świadomym, to że poza samym zegarkiem często trzeba jeszcze kupić kartę SIM, co wiąże się z comiesięcznymi opłatami u operatora. Do tego zdarza się, że konieczne jest jeszcze wykupienie abonamentu w aplikacji (o kosztach wspominam w dalszej części). Tymczasem…

Zaczynamy!

Locon Watch Lite – dobry i tani smartwatch dla dzieci

Zestawienie otwiera Locon Watch Lite – stosunkowo tani smartwatch dziecięcy. Młodym użytkownikom ma do zaproponowania między innymi krokomierz, grę logiczną i aparat fotograficzny, a także możliwość prowadzenia rozmów z 10 wybranymi kontaktami. Rodzice zaś mogą sprawdzać lokalizację dziecka i ustalać strefy bezpieczeństwa, odbierać powiadomienia SOS oraz zdalnie uruchamiać mikrofon, aby nasłuchiwać otoczenia.

Zegarek ma dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,6 cala, moduły GPS i Wi-Fi, mikrofon i głośnik oraz aparat fotograficzny. Przy tym jest lekki i wytrzymały – cechuje go wysoka odporność na kurz i wodę (IP67). Niestety, bez codziennego ładowania raczej się nie obejdzie.

Locon Watch Lite (fot. Locon)

Dostęp do pełnej funkcjonalności zegarka kosztuje 45 złotych miesięcznie. Można co nieco zaoszczędzić, wybierając płatność z góry – cena wynosi wówczas 240 złotych na pół roku lub 420 złotych na rok. Co ciekawe, producent dorzuca do zestawu bezterminowo ważną kartę SIM, która jest zarejestrowana i nie wymaga podpisywania dodatkowych umów. Oferuje nielimitowane połączenia z bezpiecznymi numerami.

Najważniejsze cechy smartwatcha Locon Watch Lite:

wyświetlacz: prostokątny, dotykowy, 1,6 cala, 240×240 pikseli,

funkcje dla dzieci: czat, krokomierz, gra logiczna, aparat, SOS,

funkcje dla rodziców: czat, lokalizacja, strefy bezpieczeństwa, nasłuch, zdalne wykonywanie zdjęć,

realny czas pracy: ~24 godziny,

odporność: IP67,

cena i dostępność:

Blow Kids K18 – dobry smartwatch dziecięcy z darmową aplikacją

Blow Kids K18 to smartwatch dla dzieci z darmową aplikacją – to atut, obok którego trudno przejść obojętnie. Dodatkowe koszty wiążą się jedynie z kartą SIM (i wybranym pakietem u tego lub innego operatora), która nie jest dołączana do zestawu. Tak samo wygląda to w przypadku każdego kolejnego modelu w tym rankingu.

Dużym plusem zegarka jest także jego funkcjonalność. Oferuje krokomierz, budzik, kalkulator, kalendarz i dyktafon. Zawiera również gry, umożliwia odtwarzanie muzyki i filmów, a do tego pozwala na personalizację poprzez wybór różnych tapet i motywów. Z perspektywy rodziców zaś najistotniejsze kwestie to całkiem precyzyjny moduł GPS, geo-ogrodzenie, zdalny nasłuch i podgląd oraz czat – zarówno głosowy, jak i wideo.

Blow Kids K18 (fot. Blow)

Dodatkowo zegarek sam w sobie wygląda całkiem atrakcyjnie i zawiera kolorowy ekran o przekątnej 1,4 cala. Cechuje go też solidna konstrukcja, spełniająca wymogi normy pyło- i wodoszczelności IP68.

Najważniejsze cechy smartwatcha Blow Kids K18:

wyświetlacz: prostokątny, dotykowy, 1,4 cala, 240×240 pikseli,

funkcje dla dzieci: czat, krokomierz, gry, aparat, budzik, kalkulator, kalendarz, dyktafon, odtwarzacz, SOS,

funkcje dla rodziców: czat, lokalizacja, strefy bezpieczeństwa, nasłuch, zdalne wykonywanie zdjęć,

realny czas pracy: ~24 godziny,

odporność: IP68,

cena i dostępność:

Bemi Linko – dziecięcy smartwatch motywujący do ruchu

Bemi Linko to świetny smartwatch dziecięcy do 200 złotych. Ze swoim okrągłym wyświetlaczem o średnicy 1,3 cala wyśmienicie się prezentuje, a do tego przekonująca jest także jego funkcjonalność. Niczym dorosły zegarek monitoruje puls i temperaturę skóry, liczy kroki i spalone kalorie oraz czuwa nad czasem i jakością snu! W ten sposób pozwala – i dziecku, i rodzicom – kontrolować stan zdrowia.

Do tego oferuje grę matematyczną, funkcje budzika, stopera i kalkulatora oraz aparat fotograficzny z funkcją widerozmów. Równocześnie rodzice mogą liczyć na podgląd aktualnej lokalizacji, powiadomienia SOS, zdalny podgląd i nasłuch oraz – co ciekawe – możliwość nagradzania dziecka serduszkami.

Bemi Linko (fot. Bemi)

Działa nieźle i to nawet dwa dni między ładowaniami. Do tego aplikacja jest całkowicie bezpłatna i wygodna w użytkowaniu. Wygodny jest także sam zegarek, dzięki miękkiemu, silikonowemu paskowi.

Najważniejsze cechy smartwatcha Bemi Linko:

wyświetlacz: okrągły, dotykowy, 1,3 cala, 240×240 pikseli,

funkcje dla dzieci: czat, krokomierz, gra matematyczna, pulsometr, termometr, licznik kalorii, monitor snu, aparat, budzik, kalkulator, stoper, SOS,

funkcje dla rodziców: czat, lokalizacja, strefy bezpieczeństwa, nasłuch, zdalne wykonywanie zdjęć, powiadomienia zdrowotne,

realny czas pracy: ~48 godzin,

odporność: IP67,

cena i dostępność:

Forever Kids Look Me 3 – smartwatch dla dziecka z dużym ekranem

Ciekawą propozycją jest także Forever Kids Look Me 3. To dziecięcy zegarek z dużym ekranem – o przekątnej 1,85 cala. Z tego względu nie sprawdzi się u najmłodszych użytkowników, ale nieco starszym zdecydowanie może przypaść do gustu. Zawiera sporo fajnych aplikacji, takich jak krokomierz, alarm, kalkulator, stoper czy gry logiczne. No i umożliwia także, rzecz jasna, prowadzenie rozmów.

Rodzice, dzięki aplikacji, mogą sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka. Śledzić jego lokalizację, otrzymywać powiadomienia SOS, a także zdalnie aktywować podgląd i nasłuch. Aplikacja odznacza się intuicyjnym w obsłudze interfejsem.

Forever Kids Look Me 3 (fot. Forever)

Nieźle wypada także czas pracy – w zależności od intensywności użytkowania można liczyć na 1 lub 2 dni działania między ładowaniami. Mocne szkło chroni ekran przed zarysowaniami i zachlapaniem. Niestety, urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne (spełnia jedynie wymogi normy IP65).

Najważniejsze cechy smartwatcha Forever Kids Look Me 3:

wyświetlacz: prostokątny, dotykowy, 1,85 cala, 240×280 pikseli,

funkcje dla dzieci: czat, krokomierz, gry, aparat, budzik, kalkulator, stoper, SOS,

funkcje dla rodziców: czat, lokalizacja, strefy bezpieczeństwa, nasłuch, zdalne wykonywanie zdjęć,

realny czas pracy: ~36 godzin,

odporność: IP65,

cena i dostępność:

Bemi Play 2 – najlepszy dziecięcy smartwatch z GPS

Nieco droższy Bemi Play 2 wygląda bardzo podobnie do wspomnianego przed chwilą Look Me 3. Ma nawet taki sam ekran (o przekątnej 1,85 cala i rozdzielczości 240×280 pikseli) i ten sam układ przycisków z obrotową koronką. Oferuje jednak rozszerzoną funkcjonalność.

Do podstawowych aplikacji (takich jak budzik, gry, kalkulator czy stoper) dorzuca jeszcze krokomierz, licznik spalonych kalorii oraz monitor czasu i jakości snu. Jest też bardziej wytrzymały – spełnia bowiem wymogi normy IP67, dzięki czemu woda nie stanowi dla niego większego problemu.

Bemi Play 2 (fot. Bemi)

Rodzice mogą, oczywiście, liczyć na podstawową funkcjonalność lokalizatora GPS, zdalny nasłuch i podgląd wideo oraz dwukierunkowe rozmowy z dzieckiem. Standardowo jednak o kartę SIM trzeba zadbać we własnym zakresie.

Najważniejsze cechy smartwatcha Bemi Play 2:

wyświetlacz: prostokątny, dotykowy, 1,85 cala, 240×280 pikseli,

funkcje dla dzieci: czat, krokomierz, gry, aparat, budzik, kalkulator, stoper, licznik kalorii, monitor snu, SOS,

funkcje dla rodziców: czat, lokalizacja, strefy bezpieczeństwa, nasłuch, zdalne wykonywanie zdjęć,

realny czas pracy: ~24 godziny,

odporność: IP67,

cena i dostępność:

Czy warto kupić smartwatch z lokalizatorem GPS?

Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Smartwatche z lokalizatorami GPS mają swoje atuty, ale warto pamiętać, że wskazania nie zawsze są precyzyjne. W opisach poszczególnych modeli starałem się też zwracać uwagę na funkcjonalne ograniczenia. Niemniej wierzę, że urządzenia zawarte w tym rankingu sprostają wymaganiom wielu rodziców i przypadną do gustu samym dzieciom.

To, co jest najważniejsze, to że smartwatch z lokalizatorem GPS pozwala rodzicom czuć się spokojniej i zapewnia też bezpieczeństwo dzieciom.