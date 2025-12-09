Lekki i poręczny odkurzacz zadebiutował w Polsce. Teraz kupisz go dużo taniej

Na polskim rynku oficjalnie zadebiutował nowy model lekkiego, inteligentnego i poręcznego odkurzacza pionowego marki Mova. Z okazji premiery kupisz go w świetnej promocji.

Nowy odkurzacz już w polskich sklepach. Jest lekki, poręczny i inteligentny

Na polskim rynku zadebiutowała nowa seria odkurzaczy. Do grona dostępnych w Polsce sprzętów do sprzątania dołącza Mova G70 w dwóch wariantach – ze stacją czyszczącą i bez. O modelu Mova G70 wspominaliśmy we wrześniu 2025 roku przy okazji targów IFA 2025. Ma on pomóc w przedświątecznych i codziennych porządkach.

Mova G70 to odkurzacz pionowy, wyposażony w robotyczne ramię, które wysuwa się podczas sprzątania podłóg wzdłuż ścian oraz mebli. Moc ssania tego modelu sięga 225 AW, co według deklaracji producenta ma pozwolić na skuteczne zebranie m.in. rozsypanego cukru czy naniesionego piasku.

Szczotka OptiInsight Multi-Surface Twin Brush z kolei podświetla brud i kurz, ułatwiając użytkownikowi dokładne sprzątnięcie podłogi. Ponadto szczotka ta została wyposażona w specjalne gumowe paski z funkcją zapobiegającą splątaniu włosów i sierści.

Mova G70 (źródło: Mova)

Jedną z najważniejszych cech Mova G70 ma być jego lekkość, gdyż producent deklaruje, że urządzenie waży 1,93 kilograma. Model ten wyposażono w teleskopową rurę, z pomocą której można odkurzyć np. kąty pod sufitem i dotrzeć do innych, trudno dostępnych zakamarków. Mova twierdzi, że akumulator zapewnia do 90 minut działania.

Mova G70 Station – ta stacja wykona część „brudnej roboty” za Ciebie

Nowy odkurzacz oferowany jest w dwóch wariantach. Model z dopiskiem Station w nazwie został wyposażony w wielofunkcyjną stację dokującą, która nie tylko przechowa i naładuje robota, ale również wykona część czyszczenia sprzętu za Ciebie. Stacja zajmie się bowiem opróżnieniem zbiornika odkurzacza do 3-litrowego, szczelnego worka.

Mova G70 Station (źródło: Mova)

Jednocześnie producent zaznacza, że Mova G70 bez stacji pozwala na opróżnienie zbiornika jednym kliknięciem. Użytkownik może też w przyszłości dokupić taką stację czyszczącą oddzielnie.

Mova G70 debiutuje w Polsce – cena i promocja na start

Z okazji premiery urządzenia te można kupić o 31% taniej, czyli kolejno za 899 złotych i około 1260 złotych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Wspomnę też, że stacja czyszcząca do Mova G70 kosztuje obecnie 399 złotych i jest już dostępna w wybranych sieciach handlowych w Polsce.