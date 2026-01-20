Idealny moment, aby je kupić. Te słuchawki będą Twoim wsparciem

Creative Outlier Go to nowe słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji. Powinny świetnie sprawdzić się podczas aktywności i realizowania noworocznych postanowień.

Słuchawki Creative Outlier Go pomogą w noworocznych postanowieniach

Jednym z najlepszych postanowień noworocznych jest zadbanie o zdrowie, w tym także o kondycję fizyczną. Pojawienie się osób na siłowniach, nowych biegaczy czy po prostu robienie większej liczby kroków zawsze cieszy. Niestety, gorzej jest z wytrwaniem w obranym celu.

Z własnego doświadczenia wiem, że znacznie przyjemniej uprawia się sport, gdy w słuchawkach leci ulubiona muzyka czy podcasty. Trzeba jednak wybrać odpowiedni model, który nie będzie wypadał podczas ruchów głowy. Interesującą propozycję przygotowała firma Creative, która pokazała słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji.

Creative Outlier Go wyposażone są w dynamiczne przetworniki neodymowe o średnicy 14,2 mm, które – jak podkreśla producent – zostały specjalnie dostrojone do pracy w otwartym środowisku odsłuchowym. Mimo iż do uszu użytkownika ma docierać sporo dźwięków otoczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie treningu, to jakość odtwarzanej muzyki czy podcastów ma być wysoka. Skupiono się na czytelności średnich tonów i kontrolowanym basie, bez sztucznego podbijania niskich częstotliwości.

fot. Creative

Zaletą ma być algorytm Adaptive Equal Loudness Correction (AELC), który odpowiada za funkcję automatycznego strojenia, co pozwala na dostosowanie pracy słuchawek do różnych głośności w każdym środowisku. Natomiast za łączność z urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.4 z obsługą funkcji Multipoint. Zastosowano też dwa mikrofony dookólne, po jednym w każdej słuchawce.

Użytkownicy powinni docenić dwuosiową, regulowaną konstrukcję, która umożliwia lepsze dostosowanie słuchawek do indywidualnej anatomii. Ma być wygodnie nawet podczas wielogodzinnego korzystania oraz słuchawki nie powinny wypadać w trakcie treningów. Pomóc ma też niska waga (11 g jedna słuchawka) i równomierne rozłożenie masy. Wypada też wspomnieć, że Creative Outlier Go spełniają standard wodoszczelności IPX4.

Słuchawki współpracują ze smartfonami z Androidem, iPhone’ami, iPadami, komputerami Mac oraz sprzętem z Windowsem 10 i 11. Czas pracy wynosi do 6 godzin, a dołączone etui z funkcją ładowania wydłuża całkowity czas użytkowania do 26 godzin. Pełne uzupełnienie energii zajmuje około dwóch godzin.

Słuchawki Creative Outlier Go – cena i dostępność

Nowe słuchawki Creative można już kupić – obecnie w wersji ciemnoniebieskiej, ale możliwe, że z czasem pojawi się wariant beżowo-biały. Creative Outlier Go zostały wycenione na 269,99 złotych.