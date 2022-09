Xbox znów łapie graczy za portfel. Nowa wersja kontrolera – i to jeszcze z opcją personalizacji

Microsoft zapowiedział nowy kontroler do Xboksa o wdzięcznej nazwie Xbox Elite Series 2 w wersji podstawowej. Pad jest już dostępny w przedsprzedaży, a jego cena w kolorze białym to 599,99 złotych. Co wiemy o tym urządzeniu Microsoftu?

Xbox nadąża za Sony

Gracze muszą się przyzwyczaić do tego, że kupno samej konsoli to nie jedyny, duży wydatek związany z ich hobby. Za gry płacimy coraz więcej, a często trzeba także sięgnąć po dodatkowego pada. Kontrolery potrafią już kosztować więcej niż 300 czy 400 złotych, w zależności od wersji. Producenci konsol, widząc w tym szansę na zarobek, postanowili wypuścić nową generację padów.

Nie tak dawno pojawiła się informacja, że w ciągu najbliższych miesięcy otrzymamy nowy kontroler do PlayStation 5, który ma mieć wymienne części i kilka nowych funkcji. Teraz Microsoft postanowił pójść w ślady Sony, informując o nowym kontrolerze do Xboxa. Konkurencja obu firm na tym polu jest korzystna dla graczy, ponieważ ci mogą spodziewać się coraz bardziej dopracowanych rozwiązań.

Nowy pad – Xbox Elite Series 2 w wersji podstawowej (biały)

Co więc zaoferuje nowy kontroler od Microsoftu? Pad Elite Series 2 w wersji podstawowej ma zwykłe, standardowe drążki z regulacją napięcia i gumowy uchwyt. Na start dostępny będzie w białym kolorze, ale zapewne w przyszłości pojawią się także inne wariancje dotyczące designu – tak, jak to było w przypadku poprzednich wersji.

Microsoft zdecydował także, że w podstawowym zestawie nie będzie dodatkowych akcesoriów, jak ładowarka, łopatki czy drążki. Za nie klientom przyjdzie zapłacić, i to wcale nie mało. Gadżety dostępne będą zarówno w zestawie, jak i osobno, co akurat jest na plus dla osób, które potrzebują tylko konkretnej rzeczy.

Za 269 złotych, można dokupić dodatkowy Pełny pakiet elementów, w skład którego wchodzą:

futerał,

stacja ładująca,

cztery wymienne drążki (2 klasyczne, 1 długi, 1 kopułkowy),

cztery łopatki (2 średnie, 2 mini),

klasyczne przyciski na palce,

kabel USB-C.

Ponadto Microsoft oferuje zestaw – czarny kontroler Xbox Elite Series 2 w zestawie z etui i stacją dokującą za 749 złotych.

Przy okazji Microsoft ogłosił, że kontroler Xbox Elite 2 będzie konfigurowalny w Xbox Design Lab jeszcze w tym roku, więc możemy spodziewać się możliwości dostosowania go pod własne preferencje. Dostępne będą m.in. takie kolory, jak fioletowy, różowy, czerwony czy zielony. Za dodatkową opłatą będzie też można dostosować barwy poszczególnych części pada.