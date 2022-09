Aplikacja Biedronki zasypała klientów bezsensownymi powiadomieniami

Jeżeli macie zainstalowaną na swoim smartfonie nową aplikację Biedronka – a zdecydowanie warto ją mieć, to mogliście otrzymać powiadomienie dziwnej treści. A jeśli mieliście więcej „szczęścia”, to nawet więcej niż jedno.

Reklama

Aplikacja Biedronka zasypała klientów bezsensownymi powiadomieniami

Kilka minut przed godziną 16:00 użytkownicy aplikacji Biedronki otrzymali zaskakujące powiadomienia push. Ja z jakiegoś powodu dostałem tylko jedno, ale moi Koledzy z redakcji – Mariusz i Mateusz, zostali dosłownie zasypani komunikatami o dziwnej treści: p2, P2, Puszka i Pusca.

fot. Mariusz Czaplewski / Tabletowo.pl fot. Mateusz Szymański / Tabletowo.pl fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl fot. Karol Kunat / Tabletowo.pl

Treść powiadomień jest zupełnie niezrozumiała i zwyczajnie bez sensu. Co więcej, po dotknięciu komunikatu uruchamia się aplikacja Biedronka i zaraz pojawia się informacja, że Coś poszło nie tak po naszej stronie. Podobnie jak Wy, my również zastanawiamy się, o co chodzi i – jak powiedział klasyk – co to się stanęło. Piorun na pewno nie… ;)

Wysłaliśmy już mejla do biura prasowego Biedronki z pytaniem o tę sytuację – gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy niniejszy artykuł, a tymczasem nie pozostaje nic, jak tylko wyczyścić listę powiadomień z tych niespodziewanych komunikatów dziwnej treści.

Aktualizacja [16:23]

Widać „testy na produkcji” miały naprawdę dużą skalę – kolejny nasz redakcyjny Kolega – Kacper, również dał znać, że został zasypany powiadomieniami o treści p2, P2, Puszka i Pusca z aplikacji Biedronka.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Aktualizacja [17:05]

Otrzymaliśmy odpowiedź od biura prasowego sieci Biedronka:

Podjęliśmy już niezbędne kroki, by usunąć usterkę w aplikacji Biedronka – umożliwiając powrót do pełnej funkcjonalności dla użytkowników. Informujemy, że powiadomienie push wysłane do użytkowników realizowane miało być w środowisku testowym. Doszło do błędu ludzkiego po stronie naszego partnera zewnętrznego, z którym razem współpracujemy przy obsłudze aplikacji. Wszystkich klientów serdecznie przepraszamy.

To nie pierwsza taka wpadka

Podejrzewamy jednak, że to „wpadka na produkcji”, czyli wewnętrzne testy aplikacji, które przez nieuwagę programistów stały się zewnętrznymi testami. Ponad dwa lata temu, na początku sierpnia 2020 roku, podobna sytuacja miała miejsce w mBanku – wybrani klienci również otrzymali niespodziewane powiadomienia push o zaskakującej treści, na przykład ęśąćż czy Życzymy miłego dnia.

Zrzuty ekranu, przedstawiające zaskakujące powiadomienia od banku, szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych – zrobiło się o nich naprawdę głośno. Na tyle, że artykuły na ich temat pojawiły się na łamach wielu serwisów internetowych.

Sam mBank obrócił tę wpadkę w żart, publikując na swoim profilu na Facebooku post, w którym podśmiewa się, że nagle wszyscy czytają powiadomienia.

Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika mBank Polska, w poważniejszym tonie przeprosił wszystkich klientów za te powiadomienia i przyznał, że spowodowało to przeciążenie, przez które nie można było się zalogować do aplikacji, bowiem wiele osób, po dotknięciu pusha, chciało to zrobić.