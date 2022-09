Usługa Allegro Care zapewni dodatkowe ubezpieczenie nowej i używanej elektroniki

Zamierzasz kupić elektronikę na najpopularniejszej platformie e-commerce w Polsce? Jeśli tak, to rozważ zainteresowanie się nową usługą Allegro Care, która zapewnia dodatkowe ubezpieczenie, zarówno dla nowych, jak i używanych produktów.

Dopiero co mogliśmy się dowiedzieć o wprowadzeniu usługi Allegro Protect, która zastępuje dotychczasowy Pogram Ochrony Kupujących. Mamy do czynienia nie tylko ze zmianą nazwy, ale również z zapewnieniem szerszego zakresu usług.

Natomiast teraz platforma poinformowała, że klienci będą mogli też skorzystać z Allegro Care, czyli usługi skierowanej do osób kupujących elektronikę. Firma podkreśla, że dodatkowe ubezpieczenie nowych i używanych przedmiotów, a także obowiązujący regulamin, są przejrzyste i zrozumiałe dla każdego.

Allegro Care to idealna oferta dla tych, którzy szukają szczególnej ochrony zakupów. To najprostsza na rynku metoda ubezpieczenia kupowanej elektroniki. Cały proces zajmuje tylko kilka minut. Dodatkowo, w szczególności zadbaliśmy o to, żeby obsługa klientów w wypadku szkody była szybka, łatwa i niezwykle wygodna.

Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro