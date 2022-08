Samsung pokazał nowy smartfon na każdą kieszeń. Każdą większą kieszeń

Jasne, fajnie jest popatrzeć na smartfony za ponad 5 tys. złotych. Kiedy przychodzi jednak czas na codzienne zakupy, należy liczyć się z każdym wydanym groszem i nie przesadzić z budżetem na nowego smartfona.

Samsung Galaxy A04 – tani, a duży

Nowy, zapowiedziany po cichu Galaxy A04 to jak dotąd najtańszy model w rodzinie Galaxy, co wcale nie oznacza, że nie warto spojrzeć na jego parametry. Okazuje się, że sprzęt zachował co nieco ze swojego poprzednika, Galaxy A03, a dokładniej – 6,5-calowy wyświetlacz LCD Infinity-V o rozdzielczości HD+. Poza tym możemy również liczyć na aparat przedni o rozdzielczości 5 megapikseli oraz baterię o pojemności 5000 mAh.

Źródło: Samsung

A co z nowości? Delikatnie zwiększyła się rozdzielczość aparatu głównego. Zamiast matrycy 48 Mpix, Galaxy A04 korzysta z sensora 50 Mpix. Czujnik do głębi o rozdzielczości 2 Mpix pozostał bez zmian. Ponadto przeprojektowano, a w zasadzie usunięto wysepkę na aparaty.

Na oficjalnej stronie ze specyfikacją próżno szukać szczegółowych informacji o zastosowanym układzie mobilnym. Biorąc pod uwagę, że poprzednik korzystał z ośmiordzeniowego procesora Unisoc SC9863A, niewykluczone że chiński producent ponownie zaopatrzy taniego Samsunga w swoje APU. Inną opcją jest zastosowanie kilkuletniego, autorskiego procesora Exynos 850, który pojawił się np. w modelu Galaxy A13. Arcyciekawy jest fakt, że w tak tanim i budżetowym urządzeniu Samsung przygotował aż 3 opcje różniące się ilością pamięci:

4 GB RAM + 32 GB pamięci wewnętrznej;

6 GB RAM + 64 GB pamięci wewnętrznej;

8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej.

W kwestiach łączności, cudów i zmian brak. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 oraz moduł LTE to maksimum na jakie możemy liczyć w tych widełkach cenowych u Koreańczyków. Sprzęt zachował również gniazdo na karty microSD i złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Źródło: Samsung

Jakiej ceny się spodziewać?

Na rynek trafią cztery warianty kolorystyczne obudowy – czarny, zielony, biały oraz miedziany. Na cenę i datę rozpoczęcia sprzedaży musimy jeszcze chwilę poczekać, choć możemy być pewni, że kwota, jaką przyjdzie zapłacić w sklepie nie będzie zbyt wygórowana. Na przykład Samsung Galaxy A03 w Polsce kosztuje obecnie ok. 699 złotych i podobnej ceny możemy spodziewać się u następcy.