Hikvision, producent kamer, wchodzi do Polski z dyskami SSD oraz pamięciami RAM

Na naszym rynku jest masa producentów, którzy oferują sprzęt elektroniczny. Jednym z nich jest Hikvision, który kojarzony jest przede wszystkim z elektroniką związaną z bezpieczeństwem – m.in. kamerami. Teraz jednak wprowadza on do Polski pamięci komputerowe pod marką Hikstorage. W jej ofercie znajdziemy RAM i SSD, a także karty SD.

Reklama

Pamięci Hikstorage od producenta sprzętu dbającego o bezpieczeństwo

Jak wcześniej zaznaczyłem, Hikvision to firma, która działa przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, będąc przodującą marką w tej dziedzinie. Jej rozwiązania obejmują technologie kodowania audio, wideo, przetwarzania obrazu, danych i wielu innych segmentów.

Kto by pomyślał, że taki producent będzie miał w zanadrzu sprzęt komputerowy, i to także dla graczy. Co prawda jego działania w tym segmencie sięgają roku 2017, jednak dotychczas produkty z serii Hikstorage nie trafiały do Polski. Teraz się to zmienia, ponieważ firma wreszcie wchodzi polski rynek ze swoimi pamięciami.

Co będzie miała do zaoferowania klientom? Od dysków SSD SATA – C100, Minder S, E100, Desire, M.2 E1000, E2000 i E3000, przez pamięci operacyjne RAM DDR4 U10 i U100, aż po karty (micro)SD. Komponenty Hikstorage są dostosowane do wymagań graczy i użytkowników, którzy poszukują wydajnych i dobrze prezentujących się pamięci.

Przykładem są moduły Hikvision U100, które wyglądają naprawdę fajnie, zresztą podobnie jak dysk E3000, gdzie oba komponenty zostały pokryte szczotkowanym aluminium. W sprzedaży dostępne są przede wszystkim dyski SSD, których ceny wydają się konkurencyjne.

Jednostki oparte na interfejsie PCIe – modele z serii E1000, w popularnych sklepach internetowych dostępne są w trzech wersjach pojemnościowych 256 GB, 512 GB i 1 TB – kosztują odpowiednio 189, 269 oraz 549 złotych. Co ciekawe, wydajniejsze (o wyższej przepustowości) z serii E3000 w dwóch przypadkach są tańsze – za te same pojemności przyjdzie Wam zapłacić 169, 309 i 489 złotych.

Pamięci operacyjne DDR4 U100 cechują taktowaniem 3200 MHz przy opóźnieniu CL16, a na moment pisania artykułu udało mi się znaleźć moduły w pojedynczych zestawach w cenie około 200 złotych.