Android Automotive doczekał się zmiany wizualnej. Nie zobaczysz jej od razu

Android Automotive, czyli system infotainment instalowany w coraz większej liczbie samochodów, doczekał się zmiany wizualnej. Co ciekawe, znana jest ona już z Android Auto.

Wizualna nowość w Android Automotive

Android Automotive to coraz popularniejsze rozwiązanie. Oprogramowanie znajdziemy już w samochodach Volvo, Renault, a także trafiło na pokład odświeżonego Nissana Qashqai. Wśród zalet można wymienić wygodny dostęp do chociażby Google Maps czy Spotify, a to wszystko bez konieczności sięgania po Android Auto czy Apple CarPlay. Mamy też możliwość instalowania dodatkowych aplikacji z Google Play.

Co ciekawe, Android Automotive występuje też w samochodach, w których niekoniecznie możemy zauważyć, że jest to oprogramowanie Google. Przykładowo na ten system zdecydowało się BMW, ale iDrive 9.0 pozbawiony jest usług Google. Zamiast tego bawarski producent proponuje własne rozwiązania – dotyczy to zarówno nawigacji czy asystenta głosowego, jak i innych elementów.

Teraz system infotainment Google doczekał się wizualnej nowości, której nie widać na pierwszy rzut oka. Otóż, aby zobaczyć zmianę, konieczne będzie uruchomienie Asystenta Google. Nowy interfej asystenta sprowadza się do świecącego, animowanego i kolorowego paska na samym dole ekranu. Wypada zauważyć, że podobnej wizualnej zmiany doczekał się asystent dostępny w Android Auto.

Asystent Google powinien być teraz bardziej responsywny

Jak zauważa jeden z redaktorów serwisu 9to5Google, zaktualizowany interfejs użytkownika wydaje się działać sprawniej i teraz jest bardziej responsywny. Warto jednak mieć na uwadze, że podobne wrażenie nie musi występować w każdym samochodzie z Android Automotive, w którym mamy dostęp do Asystenta Google.

Z jednej strony możemy stwierdzić, że nie jest to naprawdę duża zmiana. Z drugiej strony, wypada zaznaczyć, że Asystent Google w przypadku samochodów jest dla wielu kierowców jedną z kluczowych funkcji. To właśnie on pozwala podczas jazdy w bezpieczny i wygodny sposób wyznaczyć cel w nawigacji czy rozpocząć odtwarzanie konkretnego albumu z muzyką. Dzięki temu nie musimy sięgać do dotykowego ekranu i nie odrywamy wzroku od drogi.

Należy jeszcze wspomnieć, że opisywana zmiana w Android Automotive prawdopodobnie wprowadzana jest stopniowo. W związku z tym, jeszcze nie wszyscy kierowcy mogą mieć do niej dostęp.