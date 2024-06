Ten tablet będzie przypominał smartfony Nokia Lumia. Poznaliśmy jego specyfikację

Firma HMD, która zasłynęła głównie z wydawania smartfonów pod marką Nokia, wprowadzi na rynek nowy tablet. Nie znajdzie się na nim logo Nokii, ale design będzie nawiązywał do smartfonów Lumia.

Design Nokii Lumii zostanie wykorzystany w tablecie

Dopiero co poznaliśmy kolejne szczegóły na temat smartfona HMD Skyline, który będzie przypominał Lumię 920. Dla miłośników tego – trzeba przyznać niezłego – designu to dobra informacja. Ciekawe tylko, czy dostaniemy naprawdę dobre urządzenie. Zanim jednak poznamy odpowiedź na to pytanie, to przejdźmy do rewelacji, za które odpowiada informator @smashx_60.

Tablet ma nazywać się HMD Slate Tab 5G i wyglądem będzie nawiązywał do smartfonów Lumia. Trzeba przyznać, że to całkiem interesująca informacja, bowiem – jak już wspomniałem – ten design może się podobać. Ponadto pozwoli to na wyróżnienie się na tle wielu, dość podobnych do siebie tabletów. Oczywiście obudowa będzie dostępna w różnych wersjach kolorystycznych.

Co zaoferuje HMD Slate Tab 5G?

Jak wynika z najnowszych informacji, urządzenie zostanie wyposażone w 10,6-calowy ekran IPS LCD 2K o maksymalnym odświeżaniu 90 Hz. Do jego ochrony ma być wykorzystane szkło Gorilla Glass 3, co zapowiada dobrą odporność na zarysowania. Pozostaje trzymać kciuki, że producent nie zapomni o dobrej powłoce chroniącej ekran przed odciskami palców.

Sercem urządzenia ma być Snapdragon 7s Gen 2, a za przetwarzanie grafiki będzie odpowiadał układ Adreno 710. Użytkownik do dyspozycji otrzyma 8 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane. Jeśli zabraknie miejsca na kolejne pliki, to będzie można skorzystać z karty pamięci microSD. Tablet zostanie też wyposażony w akumulator o pojemności 9250 mAh, który będzie można ładować z mocą 30 W.

Nie zabraknie oczywiście aparatów. Z tyłu ma znaleźć się aparat główny 13 Mpix f/1.8, któremu ma towarzyszyć lampa błyskowa LED. Z kolei z przodu zobaczymy aparat 8 Mpix. Na pokładzie HMD Slate Tab 5G producent umieści też głośniki stereo, trzy mikrofony, a także moduł 5G. Do tego dojdzie Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC i jack 3.5 mm.

Według @smashx_60 tablet ma obsługiwać rysik, a także pojawi się możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury. Całość ma działać pod kontrolą Androida 14. Nie poznaliśmy jednak szczegółów dotyczących ceny i daty premiery. Wiemy jednak, że HMD ma wprowadzić jeszcze dwa tańsze tablety – HMD Tab i Tab Lite.