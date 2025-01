Co dalej z nowym Apple CarPlay? Zaczyna to przypominać słabą komedię

Apple nową generację CarPlay zapowiada już od kilku lat, ale wciąż nie doczekaliśmy się możliwości sprawdzenia tego rozwiązania. Ciekawe, czy zmieni się to w 2025 roku.

Trochę już czekamy

W 2022 roku, podczas WWDC, Apple zaprezentowało nową generację CarPlay. Mogliśmy wówczas zobaczyć oprogramowanie, które nie tylko może być wyświetlane na wszystkich ekranach w samochodzie (tych na desce rozdzielczej), ale również jego integracja z samochodem ma wejść na znacznie wyższy poziom. Docelowo użytkownik ma otrzymać możliwość prawie pełnego zastąpienia systemu infotainment.

Przyznacie, że to wszystko brzmi naprawdę ciekawie, ale wciąż nie doczekaliśmy się wdrożenia tej technologii. Nie oznacza to jednak, że w Cupertino zaprzestano dalszego rozwoju. Otóż w połowie 2024 roku mogliśmy dowiedzieć się, że oprogramowanie Apple dla kierowców doczekało się aktualizacji wyglądu (tak, jeszcze się nie pojawiło, a dostało już aktualizację). Ponadto poznaliśmy sporo szczegółów na temat CarPlay – chociażby to, że oprogramowanie zostało podzielone na warstwy i część z nich działa na iPhonie, a część bezpośrednio na komputerze samochodu.

Jeszcze niedawno na stronie Apple przedstawiającej CarPlay mogliśmy znaleźć wzmiankę, że pierwsze samochody pozwalające uruchomić rozbudowaną nakładkę na system infotainment zobaczymy w 2024 roku. Natomiast teraz ta informacja zniknęła. Co ciekawe, w 2023 roku w tym samym miejscu widniał krótki tekst, że takie auta zobaczymy „później w 2023 roku” – on z kolei został usunięty na początku 2024 roku.

Warto zaznaczyć, że wina niekoniecznie musi leżeć po stronie Apple. Jak najbardziej problemem może być ospałość ze strony producentów samochodów, którzy niezbyt chętnie podchodzą do wprowadzania większych zmian, pozwalających właśnie na uruchomienie CarPlay na wszystkich ekranach. Ewentualnie wina leży zarówno po stronie Apple, jak i i firm motoryzacyjnych.

Co dalej z nowym Apple CarPlay?

Serwis MacRumors otrzymał odpowiedź Apple, w której firma odnosi się do planów związanych z nową generacją oprogramowania dla kierowców. Możemy dowiedzieć, że zespół Tima Cooka wciąż współpracuje z producentami samochodów nad wdrożeniem nowej generacji CarPlay.

Jednym z celów jest zapewnienie firmom możliwości zaprezentowania unikalnych cech, charakterystycznych dla poszczególnych marek. Może to oznaczać wyświetlenie przykładowo logo marki na cyfrowych zegarach, a nawet większe zmiany w interfejsie. Czyżby nowy CarPlay miałby różnić się zależnie od samochodu, w którym zostanie uruchomiony? To możliwe, aczkolwiek będą to raczej niewielkie różnice wizualne.

Apple dodaje, że każda marka samochodowa podzieli się szczegółami w miarę zbliżania się do zapowiedzi swoich modeli, które będą obsługiwać nową generację CarPlay. Kiedy to nastąpi? Oficjalnie nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że jeszcze w 2025 roku.