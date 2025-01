T-Mobile rozdaje gigabajty na ferie. Jak aktywować pakiet?

Trwają ferie zimowe i jeśli zamierzasz wykorzystać tę przerwę na zagraniczne wyjazdy, to może ucieszyć Cię informacja, że T-Mobile rozdaje darmowe gigabajty do wykorzystania w roamingu. Dodatkowy pakiet może aktywować każdy klient tej sieci, niezależnie od rodzaju umowy i wysokości comiesięcznych opłat.

T-Mobile rozdaje 5 GB do wykorzystania w roamingu

Operator sieci T-Mobile przygotował bardzo miłą niespodziankę dla swoich klientów – to bezpłatny pakiet 5 GB do wykorzystania w roamingu. Pakiet jest jednorazowy, a jego aktywacja następuje w ciągu maksymalnie 72 godzin od zlecenia – informacja o tym dotrze do Ciebie poprzez wiadomość SMS (a kolejnego SMS-a otrzymasz, gdy okres obowiązywania pakietu będzie zbliżać się ku końcowi). Na zlecenie zaś masz czas od 24 do 30 stycznia 2025 roku.

Po aktywacji pakiet jest ważny przez 30 dni (mega/gigabajty, których nie uda Ci się wykorzystać przed tym terminem, przepadną). Z darmowego internetu możesz skorzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Albanii, Czarnogórze i Macedonii. Z powodzeniem posurfujesz zatem w pobliskich ośrodkach narciarskich (poza Szwajcarią) oraz innych popularnych miejscówkach na ferie zimowe.

Masz telefon na kartę, abonament czy Mix? W tym przypadku to nie ma znaczenia

Oferta kierowana jest do wszystkich klientów T-Mobile – można z niej skorzystać zarówno wtedy, gdy ma się telefon na kartę (taryfa Go!), korzysta się z taryfy Frii Mix, albo też posiada się wykupiony abonament telefoniczny. Nie ma znaczenia to, z jakiego konkretnie planu się korzysta, trzeba jedynie mieć dodatnie saldo i możliwość wykonywania połączeń wychodzących.

Dodam dla porządku, że promocja nie jest ograniczona dla użytkowników indywidualnych – klienci biznesowi również mają możliwość aktywacji tego pakietu.

Jak aktywować pakiet?

W każdym przypadku aktywacji należy dokonać w aplikacji Mój T-Mobile (zajrzyj do zakładki Usługi dodatkowe) dostępnej na wszystkich popularnych systemach mobilnych. Nawet jeśli nie planujesz zagranicznego wyjazdu, warto to zrobić – nic Cię to nie kosztuje, a kto wie, co przyniesie luty.