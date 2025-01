Orange jest dziś w innym miejscu niż rok temu. To zasługa „prawdziwego 5G”

Orange podsumowało rozwój swojego internetu 5G w paśmie C w 2024 roku. Sieć była intensywnie rozszerzana i trafia już do wielu użytkowników – jak wiele stacji bazowych oferuje tę technologię w Polsce?

Orange zwiększył zasięg 5G

Operator Orange w styczniu 2024 roku wystartował z nowymi częstotliwościami pasma C. Wszystko po to, aby użytkownicy internetu mogli korzystać z jeszcze większych prędkości. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy operator sukcesywnie instalował nowe anteny i tym samym rozszerzał obszar działania technologii mobilnej na nowym paśmie.

Stacja bazowa z anteną 5G (źródło: Orange)

2024 rok pozwolił na udostępnienie szybkiego internetu 5G za pośrednictwem ponad 3 tysięcy stacji bazowych, które ulokowane są w prawie 500 miastach i miejscowościach naszego kraju. Na uwagę zasługuje z pewnością olsztyński maszt radiowo-telewizyjny o rekordowej wysokości 350 metrów. Ciekawostką jest, że nowe anteny 5G uruchamiane były najczęściej na masztach i stacjach zlokalizowanych przy ulicy Piłsudskiego, Słowackiego oraz Mickiewicza i Jana Pawła II.

Największe zagęszczenie anten sieci piątej generacji na paśmie C obserwuje się w pobliżu większych miast. Powód jest dość logiczny – w takich miejscach więcej użytkowników chce korzystać z danej sieci w jednym czasie, zatem potrzebne jest większe zagęszczenie stacji. Ich obsłużenie w komfortowy dla nich sposób wspomaga pojemnościowy charakter tego pasma.

Mapa zasięgu 5G (źródło: Orange)

Technologia 5G w Polsce. Orange ujawniło kilka ciekawostek

Internet w sieci piątej generacji w paśmie C bardzo szybko zyskał na popularności wśród użytkowników. Jak zaznacza we wpisie Orange, wystarczył tylko jeden rok, aby technologia ta zdobyła tylu użytkowników, co LTE w ciągu 4,5 roku. Jedną z przyczyn takiego tempa jest aż 100 MHz do dyspozycji – prawie dwa razy więcej aniżeli w przypadku 4G.

Ponadto aukcja pasma C w Polsce odbyła się około 4-5 lat po wprowadzeniu na rynek urządzeń mobilnych obsługujących 5G. Oznacza to, że sprzęty zakupione przez wielu użytkowników mogły być już od dawna dostosowane do nowej technologii, choć nie była ona dostępna w naszym kraju. Dlatego też od razu po włączeniu pasma C mogliśmy zacząć z niego korzystać.

Sieć 5G stworzona przez Orange w 2024 roku odpowiadała za 7,5% danych przesłanych przez internet mobilny. Pasmo C obsługuje aż 70% danych transferowanych przez sieć piątej generacji.

W zeszłym roku najwięcej internetu w tej technologii użyto na terenie Warszawy (28 tysięcy TB), za stolicą uplasowały się Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk. Natomiast stacja, która przeniosła najwięcej danych za pośrednictwem pasma C, zlokalizowana jest w Gdańsku (340 TB), a dniem, w którym użytkownicy przesłali najwięcej danych, był 19 grudnia (820 TB). W rankingu SpeedTest internet Orange został okrzyknięty najszybszym w 2024 roku, osiągając prędkość ~240 Mb/s.