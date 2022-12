Nowy wygląd Android Auto dostępny dla większej liczby użytkowników

Znacząco przeprojektowany interfejs Android Auto, rozwijany pod nazwą Coolwalk, wciąż pozostaje w wersji beta, ale teraz zmiany może sprawdzić więcej użytkowników. Nowy wygląd pojawia się w samochodach, w których obsługa oparta jest na fizycznych pokrętłach i przyciskach.

Interfejs Coolwalk wciąż w wersji beta

Warto zaznaczyć, że zauważalnie odświeżony wygląd Android Auto został zapowiedziany w maju podczas tegorocznej konferencji Google I/O. Wówczas mogliśmy dowiedzieć się, że trafi on do wszystkich użytkowników do końca wakacji.

Cóż, wspomnianych założeń nie udało się spełnić. Mamy już końcówkę roku, a interfejs Coolwalk obecnie pozostaje w fazie otwartych beta testów. Najwidoczniej firmie z Mountain View niezbyt spieszy się z wdrożeniem nowego wyglądu, a podejście to potwierdza, że Android Auto wciąż nie jest traktowany z należytym priorytetem.

Zmiany może sprawdzić więcej użytkowników

Wersja beta, zawierająca przeprojektowany interfejs, została udostępniona w listopadzie. Nie wszyscy jednak od razu otrzymali możliwość przetestowania odświeżonego interfejsu. Otóż nie wystarczyło zainstalować bety, aby zobaczyć wprowadzone zmiany. Trzeba było mieć też trochę szczęścia, aby nowy wygląd po prostu się automatycznie włączył.

(fot. Android Police)

Co prawda, było dostępnych kilka sposobów, które dawały większe szanse na aktywację nowego wyglądu Android Auto, ale żaden z nich nie był w pełni skuteczny. Ponadto w niektórych samochodach aktywacja zmian była zablokowana ze względu na sposób obsługi systemu infotainment.

Przykładowo użytkownicy samochodów bez dotykowego wyświetlacza, w których do poruszania się po systemie służy fizyczne pokrętło, skarżyli się, że mimo przetestowania kilku różnych metod, nie mogą aktywować nowego Android Auto. Teraz jednak się to zmienia.

Od kilku dni przybywa zgłoszeń, z których dowiemy się, że interfejs Coolwalk jest włączany także w przypadku aut z obsługą opartą o fizyczne pokrętło. Niektórzy wskazują, że nowy wygląd „włącza się sam”.

Możliwe, że Google blokowało dostęp do zmian dla wybranych samochodów, ponieważ nowy interfejs nie był jeszcze zoptymalizowany pod inne metody obsługi systemu. Teraz jednak firma mogła stwierdzić, że całość działa na poziomie, który jak najbardziej można udostępnić kolejnej grupie zainteresowanych testerów.

Niestety, wciąż nie wiemy, kiedy nowy Android Auto pojawi się w wersji stabilnej, dostępnej dla wszystkich użytkowników. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.