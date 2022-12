PlayStation Plus Extra oraz Premium na grudzień 2022. Yakuza górą!

Nowy PlayStation Plus dedykowany dwóm wyższym abonamentom ma coś dla każdego, jednak szczególnie ucieszą się ci, którzy zechcą spróbować najnowszych przygód japońskich mafiozo z serii gier Yakuza.

Yakuza w PlayStation Plus Extra

Do oferty PS+ już niedługo dołączą dwa ostatnie tytuły z serii Yakuza. Yakuza 6: The Song of Life to zwieńczenie przygód Kazumy Kiryu, które rozpoczęły się w 2006 na konsoli PlayStation 2. Smok Dojimy odwiedzi tym razem również Onomichi i Hiroshimę i wraz ze swoimi towarzyszami ponownie zanurzy się w brutalny, i bezlitosny świat kryminału.

Yakuza: Like a Dragon to już natomiast nowe otwarcie serii. W tym tytule pokierujemy Ichiban Kasugą, młodym opryszkiem w szeregach yakuzy, który powraca do społeczeństwa po długiej odsiadce za zbrodnię, której nie dokonał. Gra przy okazji pozwoliła sobie na zmianę gatunku na bardziej RPG-owe klimaty, zostawiając miejsce na świetne zadania poboczne i minigry.

Seria Śródziemia w Usłudze Sony

To może coś bardziej zachodniego? Do PlayStation Plus Extra trafią również obie części przygodowej gry akcji osadzonej w uniwersum Władcy Pierścieni. Mowa oczywiście o Śródziemie: Cień Mordoru i Śródziemie: Cień wojny, gdzie wcielamy się w Taliona, byłego strażnika Czarnej Bramy. Wspólnie z Celebrimborem naszym zadaniem będzie zostanie królem oraz zgromadzenie wystarczająco dużej armii, zdolnej powstrzymać Saurona.

Pełna lista gier dostępnych w PlayStation Plus Extra od 20 grudnia prezentuje się następująco:

Adventure Time Pirates of the Enchiridion,

Ben 10: Power Trip,

The Escapists 2,

Evil Genius 2,

Far Cry 5,

Far Cry New Dawn,

Far Cry Primal,

Gigantosaurus The Game,

Judgment,

Mortal Shell,

The Pedestrian,

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition,

Śródziemie: Cień wojny,

Śródziemie: Cień Mordoru,

Worms W.M.D,

Yakuza 6: The Song of Life,

Yakuza: Like a Dragon.

3 stycznia do wspomnianych wyżej tytułów dołączy również WWE 2K22.

PlayStation pamiętało również o fanach starszych tytułów i abonentach PlayStation Plus Premium. Do katalogu klasyków za 5 dni dołączą 4 tytuły:

Ridge Racer 2 w wersji wydanej na PSP,

Heavenly Sword z PS3,

Oddworld: Abe’s Exoddus z PS1,

Pinball Heroes z PSP.

Mam nadzieję, że lista nowinek przypadnie Wam do gustu.