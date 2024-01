Nowy tablet OPPO Pad Neo to kusząca propozycja

OPPO jest jednym z najmłodszych graczy na rynku tabletów, ale wygląda na to, że firma nie zamierza traktować go po macoszemu. Do jej oferty dołączył nowy model – OPPO Pad Neo, oferujący przyzwoitą specyfikację techniczną.

Specyfikacja tabletu OPPO Pad Neo

Nowy OPPO Pad Neo ma na swoim pokładzie 11,4-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości 2408×1720 pikseli (260 ppi) i proporcjach 7:5 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i wsparciem dla 10-bitowej głębi koloru. Jako że ramki dookoła ekranu są dość wąskie, screen-to-body ratio jest wysokie – wynosi 86,4%.

OPPO Pad Neo (fot. producenta)

Ekran zapewni zatem satysfakcjonującą jakość obrazu, natomiast wydajność połączenie procesora MediaTek Helio G99 z układem graficznym Arm Mali-G57 MC2 i od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X (w zależności od wersji). Pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 jest tyle samo we wszystkich (dwóch) modelach – 128 GB. Na dodatek można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Oprócz tego OPPO Pad Neo oferuje jeszcze m.in. 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 na przodzie i tyle, Bluetooth 5.2, WiFi 5, GPS, LTE (w jednej wersji), cztery głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz port USB-C. Urządzenie ma też fabrycznie wgrany system operacyjny Android 13 z nakładką ColorOS 13.2 i akumulator o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Wymiary tabletu to natomiast 255,12×188,04×6,89 mm, a waga – 538 gramów.

OPPO Pad Neo to zatem tablet z atrakcyjną specyfikacją techniczną, lecz trzeba zauważyć, że nie jest to w 100% nowa konstrukcja, gdyż identyczna zadebiutowała pod koniec listopada 2023 roku w Chinach wraz ze smartfonami Reno 11 i Reno 11 Pro – mowa o OPPO Pad Air 2. Oba OPPO Pady są natomiast wzorowane na jeszcze starszym OnePlus Pad Go, którego premiera miała miejsce w październiku 2023 roku.

Cena OPPO Pad Neo

Najnowszy tablet OPPO zadebiutował w Malezji, gdzie za wersję WiFi z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 1199 ringgitów (równowartość ~1020 złotych), a za wariant LTE z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci 1399 ringgitów (~1190 złotych). Aktualnie nie mamy informacji na temat dostępności OPPO Pad Neo w innych krajach.