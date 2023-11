Nowy tablet OPPO to OnePlus ze zmienionym logo

Oficjalnie zadebiutował najnowszy tablet marki OPPO – model Pad Air 2, czyli następca tabletu, który pojawił się w naszym kraju. Oferuje całkiem przyzwoitą specyfikację, ale nie jest też do końca nowością. To rebrand urządzenia, które już widzieliśmy.

Oto co oferuje OPPO Pad Air 2

W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że specyfikacja tego tabletu jest jakimś zaskoczeniem, i to z dwóch powodów. Po pierwsze 21 listopada pojawiła się ona w sieci, o czym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo, a po drugie to urządzenie to tak naprawdę OnePlus Go Pad (który zadebiutował w październiku 2023 roku) ze zmienionym logo producenta. Nie zaszły tutaj żadne kluczowe zmiany ani w designie, ani w specyfikacji tego tabletu.

OPPO Pad Air 2 został wyposażony w 11,4-calowy wyświetlacz LCD (LTPS) o rozdzielczości 2408×1720 pikseli (260 ppi) z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz i próbkowaniem dotyku z prędkością 180 Hz. Ekran tabletu ma proporcje 7:5 i oferuje maksymalną jasność wynoszącą 400 nitów. Producent chwali się także, że urządzenie jest w stanie odfiltrowywać aż 60% szkodliwego dla oczu światła niebieskiego.

Nie ma co narzekać na wydajność, ponieważ jest to urządzenie, które będzie należeć do najniższej półki cenowej, a zastosowane w nim podzespoły spokojnie poradzą sobie z codziennymi zadaniami. Pod maską urządzenia znalazł się procesor MediaTek Helio G99. Jest on wspierany przez 6 lub 8 GB RAM, w zależności od wariantu. Tablet oferuje także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS.2.2. Ważna informacja: nie znajdziemy w nim slotu na karty microSD.

W aparacie do selfie, jak i w głównym znajdziemy 8 Mpix sensory. Ponadto tablet oferuje swoim użytkownikom cztery głośniki wspierającymi technologię Dolby Atmos, z których wydobywa się dźwięk o natężeniu do 86 dB. Na pokładzie zabrakło co prawda modułu LTE/5G, ale za to „na otarcie łez” producent wyposażył Pad Air 2 w GPS. Za dostarczanie energii odpowiedzialny jest tutaj akumulator o pojemności 8000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe 33 W SuperVOOC.

OPPO Pad Air 2 (źródło: OPPO)

Cena i dostępność

OPPO Pad Air 2 zadebiutował na rodzimym dla producenta, chińskim rynku. Tablet występuje w dwóch kolorach: Streaming Silver i Space Grey. Jego wymiary to 255,12×188,04×6,89 mm, a waga wynosi 538 gramów. Po wyjęciu z pudełka sprzęt będzie działał na ColorOS 13.2 opartym na Androidzie 13.

Ceny nowego tabletu OPPO zależne są oczywiście od konfiguracji pamięciowej i kształtują się następująco:

6/128 GB – 1299 juanów (~730 złotych),

8/128 GB – 1499 juanów (~840 złotych),

8/256 GB – 1699 juanów (~950 złotych).

Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 25 listopada 2023 roku. Nie ma w tym momencie informacji na temat globalnego debiutu tego urządzenia.